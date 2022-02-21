О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 12:07
Кандидатов в общественный совет Костанайской области рабочая группа отбирала три дня - 16-го, 17-го и 18 февраля. Встречи проходили в областном профсоюзном центре. Всего на 26 мест в совете претендовали 63 человека, большинство - костанайцы. Читать новость
"Я прямо ему сказал: «Ты знаешь, почему тебе надо часы перевести? Потому что тебе внучку неудобно возить в школу!». Но ведь нужно думать не только о своей внучке, но и в целом об обществе." === А общество-то как радуется, ликует!!!! В 10 часов утра зимой темно как у зайца в ухе.
прямо ему сказал: «Ты знаешь, почему тебе надо часы перевести? Потому что тебе внучку неудобно возить в школу!»
Вот и вся компетенция уважаемого вроде бы Князева! ВОЗИТЬ... вы понимаете... ВОЗИТЬ! Хочешь на лексусе, хочешь на прадо... А есть дети, которые ХОДЯТ пешком, которые едут на автобусах, но Князев и его внуки были на их месте? И, кстати, БУКАНОВ, насколько я помню,был ЗА возвращение нашего природного времени!
"А судьи кто?" Люди, которых назначило в маслихат их партийное начальство... Которые оторваны от общества, считают себя выше него, решают, кто будет работать в Общественном совете... Они сами пусть попробуют пройти в тот же маслихат на честных выборах по одномандатным округам, когда у них будет 2-3-4 соперника. Пройдут? Вот когда пройдут, тогда у них и появится право решать. А пока - смешно. ... А закон учить не надо. Это не таблица умножения. Если надо - его всегда можно посмотреть. Они бы ещё спрашивали дату его принятия... Максим прав. В общественном совете должны работать люди, искренне заинтересованные в улучшении жизни области/города/района, а не собранные туда по должностям.
Позвольте,но ведь как никто другой Князев должен чувствовать природу и вообще быть грамотным человеком! Может корреспонденты неправильно его поняли? Не может он быть на стороне нурлыкунов! Да и его крестьяне пашут в темноте,да и вообще всё в темноте на час позже!
Это умора! Сидит сборище назначенцев и решает, кто должен представлять гражданское общество в неком совете!))))) Ну гражданское общество то никак по-другому не может себе выдвинуть туда представителей. Это нужно как себя не уважать, считая гражданским активистом, чтобы прийти на собеседование, как школьник, к этой "комиссии"... В общем, какое гражданское общество, так из него различные прикорытники и выбирают, кто им будет мил в искусственном образовании под названием "общественный совет". И как бы в нормальных странах этим всем занимаются представительные органы власти, а не какие-то "советы". У нас это маслихаты. А Сергей Жалыбин подганивает что ли? Экзаменатор, высказывает свои суждения, критикует претендентов, и то ему не так, и те не те, смотри какой важный общественник
Сабыр: Позвольте,но ведь как никто другой Князев должен чувствовать природу и вообще быть грамотным человеком!
Поэтому он грамотно и отметил Надо обо всех думать а не только о депутатах которым не удобно внучек ВОЗИТЬ в школу Крестьянам,предпринимателям и фермерам удобнее сегодняшнее время Депутатам и владельцам аптек не удобно и по всей видимости их внучкам тоже Мнение на мнение
Skeptic: Люди, которых назначило в маслихат их партийное начальство... Которые оторваны от общества, считают себя выше него,
Это точно! Рассказывали мне как инициативная группа ходила на прием к той же Ароновой. далее можно написать только непечатные выражения... Если культурно, то отстраненность, нежелание, пренебрежение, высокомерие...
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