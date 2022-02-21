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≡ Не отделить мух от котлет, если котлеты из мух
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43607
Не отделить мух от котлет, если котлеты из мух
Отправлено: 21.02.22 - 10:36
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"На костанайских автопредприятиях проводят экскурсии для сотрудников отраслевых министерств, депутатов Парламента, журналистов, блогеров, общественных деятелей. Это после волны критики касательно локализационных процессов". Новость из местной газеты.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2697
Re: Не отделить мух от котлет, если котлеты из мух
Отправлено: 21.02.22 - 10:36
#1
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
45
Re: Не отделить мух от котлет, если котлеты из мух
Отправлено: 21.02.22 - 13:22
#2
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