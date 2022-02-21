Отправлено: - 12:17

прямо ему сказал: «Ты знаешь, почему тебе надо часы перевести? Потому что тебе внучку неудобно возить в школу!»

Цитата:Вот и вся компетенция уважаемого вроде бы Князева!ВОЗИТЬ... вы понимаете... ВОЗИТЬ!Хочешь на лексусе, хочешь на прадо...А есть дети, которые ХОДЯТ пешком, которые едут на автобусах, но Князев и его внуки были на их месте?И, кстати, БУКАНОВ, насколько я помню,был ЗА возвращение нашего природного времени!