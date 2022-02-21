Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-2°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43607
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 12:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидатов в общественный совет Костанайской области рабочая группа отбирала три дня - 16-го, 17-го и 18 февраля. Встречи проходили в областном профсоюзном центре. Всего на 26 мест в совете претендовали 63 человека, большинство - костанайцы.
Читать новость

гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
587
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 12:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я прямо ему сказал: «Ты знаешь, почему тебе надо часы перевести? Потому что тебе внучку неудобно возить в школу!». Но ведь нужно думать не только о своей внучке, но и в целом об обществе." === А общество-то как радуется, ликует!!!! В 10 часов утра зимой темно как у зайца в ухе.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8259
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 12:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прямо ему сказал: «Ты знаешь, почему тебе надо часы перевести? Потому что тебе внучку неудобно возить в школу!»

Вот и вся компетенция уважаемого вроде бы Князева!
ВОЗИТЬ... вы понимаете... ВОЗИТЬ!
Хочешь на лексусе, хочешь на прадо...
А есть дети, которые ХОДЯТ пешком, которые едут на автобусах, но Князев и его внуки были на их месте?
И, кстати, БУКАНОВ, насколько я помню,был ЗА возвращение нашего природного времени!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9140
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 12:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Князев красавчик.
По больше таких людей..
С таким юмором..
А чего там еще надо..
Делать на что укажут?

[Исправлено: 111, 21.02.2022 - 12:39]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9140
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 12:37
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все хотят кусочек власти..
Посади любого туда, любой станет таким же обычным пустым местом, которое только и делает, что получает, направляет, делает бабло на ровном месте только для себя..
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
320
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 12:42
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
БУКАНОВ, насколько я помню,был ЗА

ну да, именно поэтому Князев с ним и спорил) и его аргументы конечно впечатляют)
Сразу мнение о человеке сложилось)
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
320
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 12:45
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
решил высказаться на тему возвращзению к природному времени

Источник:

опечаточка в "возвращению", лишняя "з" проскользнула
Да там и "возвращениЯ" наверное должно быть)

[Исправлено: lavprof, 21.02.2022 - 12:47]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14922
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 12:57
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Цитата: прямо ему сказал: «Ты знаешь, почему тебе надо часы перевести? Потому что тебе внучку неудобно возить в школу!» Вот и вся компетенция уважаемого вроде бы Князева!

Тут больше оговорка, как говорят, "по Фрейду". А почему удобно? Потому что светлее? А сколько ещё таких людей, которым удобнее водить, возить внуков/детей в школу?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
114
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 13:15
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"А судьи кто?"
Люди, которых назначило в маслихат их партийное начальство... Которые оторваны от общества, считают себя выше него, решают, кто будет работать в Общественном совете...
Они сами пусть попробуют пройти в тот же маслихат на честных выборах по одномандатным округам, когда у них будет 2-3-4 соперника. Пройдут?
Вот когда пройдут, тогда у них и появится право решать. А пока - смешно.
...
А закон учить не надо. Это не таблица умножения. Если надо - его всегда можно посмотреть. Они бы ещё спрашивали дату его принятия...
Максим прав. В общественном совете должны работать люди, искренне заинтересованные в улучшении жизни области/города/района, а не собранные туда по должностям.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
839
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 13:16
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позвольте,но ведь как никто другой Князев должен чувствовать природу и вообще быть грамотным человеком! Может корреспонденты неправильно его поняли? Не может он быть на стороне нурлыкунов! Да и его крестьяне пашут в темноте,да и вообще всё в темноте на час позже!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
909
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 13:23
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
Да там и "возвращениЯ" наверное должно быть)

Исправил, спасибо
Профайл Посетить вебсайт
Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
273
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 13:50
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это умора! :lol:
Сидит сборище назначенцев и решает, кто должен представлять гражданское общество в неком совете!))))) Ну гражданское общество то никак по-другому не может себе выдвинуть туда представителей. Это нужно как себя не уважать, считая гражданским активистом, чтобы прийти на собеседование, как школьник, к этой "комиссии"... В общем, какое гражданское общество, так из него различные прикорытники и выбирают, кто им будет мил в искусственном образовании под названием "общественный совет". И как бы в нормальных странах этим всем занимаются представительные органы власти, а не какие-то "советы". У нас это маслихаты. А Сергей Жалыбин подганивает что ли? Экзаменатор, высказывает свои суждения, критикует претендентов, и то ему не так, и те не те, смотри какой важный общественник :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12038
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 13:58
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Позвольте,но ведь как никто другой Князев должен чувствовать природу и вообще быть грамотным человеком!

Поэтому он грамотно и отметил
Надо обо всех думать а не только о депутатах которым не удобно внучек ВОЗИТЬ в школу
Крестьянам,предпринимателям и фермерам удобнее сегодняшнее время
Депутатам и владельцам аптек не удобно и по всей видимости их внучкам тоже
Мнение на мнение
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8259
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 14:00
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Люди, которых назначило в маслихат их партийное начальство... Которые оторваны от общества, считают себя выше него,

Это точно! Рассказывали мне как инициативная группа ходила на прием к той же Ароновой.
далее можно написать только непечатные выражения...
Если культурно, то отстраненность, нежелание, пренебрежение, высокомерие...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS