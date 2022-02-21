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≡ Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43607
Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
Отправлено: 21.02.22 - 12:44
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В Нур-Султане задержали бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова. Его подозревают в бездействии по службе. Информацию о задержании Бектанова подтвердили в в Генпрокуратуре.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24325
Re: Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
Отправлено: 21.02.22 - 12:44
#1
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А я вам что говорил? Вчера... 8-) :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9140
Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
Отправлено: 21.02.22 - 12:48
#2
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Давно пора, всех тех, кто в танки по интернету научился воевать..
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