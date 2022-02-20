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≡ Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во всем городе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43605
Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во всем городе
Отправлено: 20.02.22 - 17:22
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Мужчина хотел наказать детей, которые вместо того, чтобы делать уроки, проводили время в социальных сетях, и нечаянно оставил без интернета целый город на юге Франции. Теперь ему грозит крупный штраф и тюремное заключение.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24324
Re: Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во...
Отправлено: 20.02.22 - 17:22
#1
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Так за отключение интернета,
в Алмаате, Нурсултане, во
время митингов, нужно,
когото - сажать... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5113
Re: Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во...
Отправлено: 20.02.22 - 18:03
#2
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Говорят, нападение двадцати тысяч боевиков оказалось фейком, а кто пустил подобный слух должен сидеть в тюрьме,и за отключение интернета полагается возмещение материального ущерба
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24324
Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во всем городе
Отправлено: 20.02.22 - 19:17
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Говорят, нападение двадцати тысяч боевиков оказалось фейком

Двадцать тысяч бревиков, пропустили в Казахстан.
Сидеть - должны от Министра ВД, Председателя КНБ, Погранслужбы,
до выключателя интернета... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 20.02.2022 - 19:20]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15354
Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во всем городе
Отправлено: 21.02.22 - 07:40
#4
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Сажать надо тех, кто такой интернет в городе проводит. За халатность. Хотя слабо верится, что такое в принципе возможно.

[Исправлено: maxsaf, 21.02.2022 - 07:41]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15354
Re: Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во...
Отправлено: 21.02.22 - 07:50
#5
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Ясно. Почитал новость с источника - чел включил глушилку и создал помехи только беспроводному интернету. Остальные виды подключения не пострадали вообще никак. Явный кликбейт. За такие новости тоже можно сажать :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12036
Re: Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во...
Отправлено: 21.02.22 - 09:39
#6
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Цитата:
maxsaf:
Почитал новость с источника - чел включил глушилку и создал помехи только беспроводному интернету. Остальные виды подключения не пострадали вообще никак.

Это вроде понятно было что глушилкой он никак не мог отключить проводной инет
Только в Европе беспроводной почти у всех да даже не почти а у всех)
Ну может дракон ещё через провод сидит
Телефонный
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15354
Re: Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во...
Отправлено: 21.02.22 - 11:33
#7
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Цитата:
abaika95:
Это вроде понятно было что глушилкой

Речь то в статье шла про "заглушку" а "глушилку" ))

Цитата:
abaika95:
Только в Европе беспроводной почти у всех да даже не почти а у всех)

Бред же. Это только на телефонах исключительно беспроводной. Все остальное на оптике и витой паре. Даже в Европе в дома тянут оптику, для всяких немобильных устройств. Разводят по квартирам той же оптикой, а чаще "витухой".

Если чел заглушил все разом, то там все частоты должны по идее пострадать, начиная от gsm, 2,4ghz 5ghz wifi и всякие 3G 4G LTE 5G. Причем помимо этих частот там еще куча всяких частот служебных, военных. Чтобы такую железку в страну ввезти - надо очень постараться. Тут явно спецслужбы прозевали. Или чел сам к ним причастен, с работы принес домой железку потестить))
Короче, идиот полюбому. Ограничить детям интернет можно намного проще и безопаснее.
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