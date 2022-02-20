Отправлено: - 11:33

abaika95:

Это вроде понятно было что глушилкой

abaika95:

Только в Европе беспроводной почти у всех да даже не почти а у всех)

Цитата:Речь то в статье шла про "заглушку" а "глушилку" ))Цитата:Бред же. Это только на телефонах исключительно беспроводной. Все остальное на оптике и витой паре. Даже в Европе в дома тянут оптику, для всяких немобильных устройств. Разводят по квартирам той же оптикой, а чаще "витухой".Если чел заглушил все разом, то там все частоты должны по идее пострадать, начиная от gsm, 2,4ghz 5ghz wifi и всякие 3G 4G LTE 5G. Причем помимо этих частот там еще куча всяких частот служебных, военных. Чтобы такую железку в страну ввезти - надо очень постараться. Тут явно спецслужбы прозевали. Или чел сам к ним причастен, с работы принес домой железку потестить))Короче, идиот полюбому. Ограничить детям интернет можно намного проще и безопаснее.