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≡ Назван средний размер пенсии в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43605
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 10:15
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Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля составил 105 291 тенге. По состоянию на 1 февраля численность пенсионеров в Казахстане составляет более 2 млн 245 тыс. человек.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
679
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 10:15
#1
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Цитата:
- Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля 2022 года составил 105 291 тенге, - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Источник:


Как не спрошу у соседей так пенсии ниже 150 000 тенге по подъезду нету..а у родителей в России у которых высшее образование и приличный стаж работы пенсия 10 600 т.р. и 11 800 т.р. а цены в разы выше чем в Казахстане

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 21.02.2022 - 10:16]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
586
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 10:36
#2
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Не попускает боярышник, вштыривает по-полной. Казалось бы что общего пенсии в Казахстане и Россия... Ан нет. ВЧКкушка всегда связь найдет. Навязчивое что-то
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
206
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 10:43
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как не спрошу у соседей так пенсии ниже 150 000 тенге по подъезду нету.

И это хорошо!

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а у родителей в России у которых высшее образование и приличный стаж работы пенсия 10 600 т.р. и 11 800 т.р. а цены в разы выше чем в Казахстане

Хочешь жить в Сверхдержаве - сверхдержись!

[Исправлено: Alehander, 21.02.2022 - 10:44]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
914
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 10:46
#4
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Моя мама всю жизнь работала медсестрой в инфекционке. Пенсия 107 000.
Для боярышника. В России в сетевых магазинах постоянные акции на свежие продукты.
К примеру, срок реализации молока 7-8 суток. Уже через 3 дня после выпуска его можно купить со скидкой в 50%. То есть примерно по нашим ценам.
И акции на все товарные позиции одновременно: молоко, масло, сметану, сыр, колбасу, печенье, фрукты, бытовую химию...
Не просрочка, просто производители меняются от акции к акции.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
206
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 11:00
#5
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Цитата:
serg kost:
В России в сетевых магазинах

Россия большая. Где-то и нет никаких "сетевых магазинов", где-то и газа нет, и канализации, а где-то дворцы и яхты. Как-то один российский чиновник дал совет многодетной матери, поставить пластиковые окна и теплые полы, и тогда она будет экономить и будет хватать на продукты.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8257
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 11:09
#6
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Цитата:
Alehander:
а где-то дворцы и яхты.

а где-то в Ландонах и Баден-баденах дворцы казахской элиты, которая советовала купить три коровы, что бы не просить пособия.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
914
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 11:14
#7
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Цитата:
Alehander:
Россия большая. Где-то и нет никаких "сетевых магазинов", где-то и газа нет, и канализации

Я отвечал боярышнику. У неё " родители с высшим образованием". Понятно, где такие живут.
А в деревнях не только на пенсию надеются. Моя тёща в 75 лет корову продала, тяжело стало ухаживать.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14921
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 11:19
#8
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Цитата:
serg kost:
Уже через 3 дня после выпуска его можно купить со скидкой в 50%. То есть примерно по нашим ценам.

Я вот сравнил. На сайте солнечного ДЕПовское молоко 900 г, 2,5% стоит 285 тенге. Молоко Даренка с теми же параметрами в Ленте в Челябинске стоит 52 рубля без скидки, то есть примерно столько же.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
914
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 11:29
#9
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Я имел ввиду молоко из цельного молока, а не из сухого. По крайней мере, если производитель не врёт при описании.
Там разные цены, упаковка, накрутки.
Обнинск, где я был недавно, ближе к Москве, чем Челябинск. Там и зарплаты, и цены, и стоимость жилья выше челябинских.

[Исправлено: serg kost, 21.02.2022 - 11:31]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14921
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 11:40
#10
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Цитата:
serg kost:
имел ввиду молоко из цельного молока, а не из сухого.

Это молоко маркировано как БЗМЖ, то есть без заменителя молочного жира. И скажу так - из сухого молока изготавливать питьевое очень невыгодно - это нужно сначала его получить путем выпаривания цельного молока, а потом снова развести - затраты в несколько раз больше получаются.
Как сын с РВП решил уже?

[Исправлено: Victor Yang, 21.02.2022 - 11:44]
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