Отправлено: - 10:43

ПолиграфЪ Боярышников:

Как не спрошу у соседей так пенсии ниже 150 000 тенге по подъезду нету.

ПолиграфЪ Боярышников:

а у родителей в России у которых высшее образование и приличный стаж работы пенсия 10 600 т.р. и 11 800 т.р. а цены в разы выше чем в Казахстане

[Исправлено: Alehander, 21.02.2022 - 10:44]

Цитата:И это хорошо!Цитата:Хочешь жить в Сверхдержаве - сверхдержись!