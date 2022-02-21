Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля составил 105 291 тенге. По состоянию на 1 февраля численность пенсионеров в Казахстане составляет более 2 млн 245 тыс. человек. Читать новость
Как не спрошу у соседей так пенсии ниже 150 000 тенге по подъезду нету..а у родителей в России у которых высшее образование и приличный стаж работы пенсия 10 600 т.р. и 11 800 т.р. а цены в разы выше чем в Казахстане
Моя мама всю жизнь работала медсестрой в инфекционке. Пенсия 107 000. Для боярышника. В России в сетевых магазинах постоянные акции на свежие продукты. К примеру, срок реализации молока 7-8 суток. Уже через 3 дня после выпуска его можно купить со скидкой в 50%. То есть примерно по нашим ценам. И акции на все товарные позиции одновременно: молоко, масло, сметану, сыр, колбасу, печенье, фрукты, бытовую химию... Не просрочка, просто производители меняются от акции к акции.
Россия большая. Где-то и нет никаких "сетевых магазинов", где-то и газа нет, и канализации, а где-то дворцы и яхты. Как-то один российский чиновник дал совет многодетной матери, поставить пластиковые окна и теплые полы, и тогда она будет экономить и будет хватать на продукты.
Я имел ввиду молоко из цельного молока, а не из сухого. По крайней мере, если производитель не врёт при описании. Там разные цены, упаковка, накрутки. Обнинск, где я был недавно, ближе к Москве, чем Челябинск. Там и зарплаты, и цены, и стоимость жилья выше челябинских.
serg kost: имел ввиду молоко из цельного молока, а не из сухого.
Это молоко маркировано как БЗМЖ, то есть без заменителя молочного жира. И скажу так - из сухого молока изготавливать питьевое очень невыгодно - это нужно сначала его получить путем выпаривания цельного молока, а потом снова развести - затраты в несколько раз больше получаются. Как сын с РВП решил уже?
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