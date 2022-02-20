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≡ Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста издержек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43605
Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста издержек
Отправлено: 20.02.22 - 12:42
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О том, что производители стали все чаще уменьшать объем упаковки продуктов, рассказал источник в одной из розничных сетей. По его словам, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г, тогда как ранее продукт поставлялся по 85 г.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9132
Re: Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста...
Отправлено: 20.02.22 - 12:42
#1
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Да, от жадности мошенники не помрут..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
113
Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста издержек
Отправлено: 20.02.22 - 13:02
#2
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Это не жадность и не мошенничество. Это маркетинг - деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. То бишь - чтобы и волки сыты, и овцы целы. Чтобы и товар оставался доступным для покупателя, и производитель не остался без прибыли.
А за этой прибылью - рабочие места и зарплаты работников, производящих эту продукцию. Наши соседи, знакомые, друзья, родственники...

[Исправлено: Skeptic, 20.02.2022 - 13:40]
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
543
Re: Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста...
Отправлено: 21.02.22 - 10:01
#3
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Цитата:
Skeptic:
Это не жадность и не мошенничество.


Шринкфля́ция (англ. shrinkflation) — снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2590
Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста издержек
Отправлено: 21.02.22 - 10:04
#4
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Цитата:
Skeptic:
не жадность и не мошенничество.

Цитата:
111:


Наверное, это всё таки : и ЖАДНОСТЬ и МОШЕННИЧЕСТВО - объём упаковки УМЕНЬШИЛСЯ , но, при ПРЕЖНЕЙ цене.
Эти 3-5 гр. умножить на миллионы штук шоколадок = нехилая экономия получается.

[Исправлено: ACROS, 21.02.2022 - 10:06]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8487
Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста издержек
Отправлено: 21.02.22 - 10:42
#5
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Цитата:
111:
Да, от жадности мошенники не помрут..

Мошеничества здесь нет,если бы на упаковке было указано 1л,а по факту 0.9л тогда да -это обман,а так всё по честному.
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