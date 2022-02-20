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Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста издержек
Размер упаковок продуктов в России уменьшился из-за роста издержек
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