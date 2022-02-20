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≡ Большегрузный автомобиль столкнулся с поездом в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43603
Большегрузный автомобиль столкнулся с поездом в Костанайской области
Отправлено: 20.02.22 - 20:52
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ДТП произошло сегодня, 20 февраля, в 6.30 на автодороге Алматы – Екатеринбург в 5 километрах от села Пешковка Федоровского района. 46–летний водитель большегрузной автомашины Volvo выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал семафора.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
111
Re: Большегрузный автомобиль столкнулся с поездом в Костанайской...
Отправлено: 20.02.22 - 20:52
#1
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А перед переездом дорога почищена? Песочком посыпана была? Может просто фура остановиться не смогла?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9132
Re: Большегрузный автомобиль столкнулся с поездом в Костанайской...
Отправлено: 21.02.22 - 00:20
#2
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Сегодня видел как эти, которые на карьер по видимому привозили технику, одна фура в овраге оказалась, хорошо там техника мощная, они там все перерыли для вызволения фуры.
А вот дорога, ее края обманчивы.
Остановились вроде не у края, начал отходить на край, чтоб горшок от ребенка очистить, провалился..
И это около метра так в одну сторону..
Очень опасно, это впервые такое увидел..
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