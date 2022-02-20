Re: Большегрузный автомобиль столкнулся с поездом в Костанайской...

Отправлено: - 00:20

Сегодня видел как эти, которые на карьер по видимому привозили технику, одна фура в овраге оказалась, хорошо там техника мощная, они там все перерыли для вызволения фуры.

А вот дорога, ее края обманчивы.

Остановились вроде не у края, начал отходить на край, чтоб горшок от ребенка очистить, провалился..

И это около метра так в одну сторону..

Очень опасно, это впервые такое увидел..