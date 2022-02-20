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≡ Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во всем городе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43602
Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во всем городе
Отправлено: 20.02.22 - 17:22
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Мужчина хотел наказать детей, которые вместо того, чтобы делать уроки, проводили время в социальных сетях, и нечаянно оставил без интернета целый город на юге Франции. Теперь ему грозит крупный штраф и тюремное заключение.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24321
Re: Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во...
Отправлено: 20.02.22 - 17:22
#1
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Так за отключение интернета,
в Алмаате, Нурсултане, во
время митингов, нужно,
когото - сажать... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5113
Re: Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во...
Отправлено: 20.02.22 - 18:03
#2
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Говорят, нападение двадцати тысяч боевиков оказалось фейком, а кто пустил подобный слух должен сидеть в тюрьме,и за отключение интернета полагается возмещение материального ущерба
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24321
Мужчина хотел наказать детей и нечаянно отключил интернет во всем городе
Отправлено: 20.02.22 - 19:17
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Говорят, нападение двадцати тысяч боевиков оказалось фейком

Двадцать тысяч бревиков, пропустили в Казахстан.
Сидеть - должны от Министра ВД, Председателя КНБ, Погранслужбы,
до выключателя интернета... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 20.02.2022 - 19:20]
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