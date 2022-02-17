В декабре прошлого года в ПКСТ «Садовод-Строитель» загорелся дачный домик, в котором в тот момент было четверо детей в возрасте от 2 до 8 лет. История их спасения прогремела на всю страну. Причиной пожара стала неисправность печного отопления. Тогда и возникли вопросы: в каких условиях люди живут круглый год на костанайских дачах? И почему они выбрали именно такое ПМЖ? Читать статью
Полный бред! Б/у ТП 630 ква можно легко купить за 1,5 ляма! Но новое ТП не решит проблему. Надо менять сечение проводов в сторону увеличения,идут потери и затухание напряжения. Председателю необходимо получить заключение госэнергоэкспертизы затем получить консультацию. Либо привести своё электрооборудование впорядок и землю под опорами ЛП-0,4 узаконить затем всё элекрохозяйство передать на баланс ТОО "КЭЦ"
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Со своими проблемами проживающие здесь люди привыкли справляться самостоятельно. Каирбек Мурзагалиев для очистки дорог от снега внутри товарищества нанимает трактор за счет взносов
Если общее собрание не утвердило протокольно расходы своих взносов на зимников то это НЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ предназначенных для уставных целей общества! А это уже нарушение ,следовательно ревизионная комиссия выявит. Самоуправство со стороны председателя!
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Дачники считают, что сейчас на дачах стали меньше воровать, так как проживающих становится больше. Народ здесь дружный, не дадут соседний участок на разграбление мародерам.
Перестали воровать? Это ещё спорный вопрос! Не воруют возле себя но приворовывают подальше.Закончились дрова воруют заборы на растопку. И в большинстве случаев за небольшим исключением на дачах проживают неблагополучные семьи
Цена на КТП зависит от выданных техусловий. При мощностях 630 цены разные И отличается в разы. От 95 тыс в Челябинске, голые, есть и 250 тысяч и 400 и даже выше. БУ, хорошие, практически почти стоят новых дерьмовеньких и даже дороже.
Дело не в цене.
Дело в отношении к людям.
Если чинушманы, ворующие у жителей деревья в городе, отказыают людям в месте их постоянного проживания в безопасных условиях жизни, пишут вонючие отписки и создают угрозу жизни, то расправляться с вороватой чинушатиной должен уголовный кодекс.
На юге не церемонятся, заселяются насильно в городские территории, потом требуют квартир на халяву и тд.. И им дают, боясь что те себя подожгут или сожгут детей своих, и дают, обходя тех, кто уже давно стоит на очереди по закону..
Мишаня: Затухание напряжения? Вот меня покорежило от этой формулировки... А можно объяснить как оно затухает. Физику процесса? Причем затухает из-за потерь или само по себе?
С бытовой нагрузкой на линию более 1 км-слишком большие потери по линии. В таких случаях ставят вторую подстанцию.Даже если на выходе с КТП напряжение будут 230 v то через расстояние 800 метров при минимальной нагрузке в 5 ампер напряжение будет 198 v чем больше нагрузка тем больше потери на лини с малым сечением
Воровать там точно не перестали. Даже бак под воду умудрились спереть, такого так сказать не маленького размера. Что даже не пойму кусками что ли резали или мимо председателя кран и грузовик с баком не заметно проскочил.
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