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≡ «Cелиться разрешает, но не помогает»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43601
«Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 17.02.22 - 00:26
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В декабре прошлого года в ПКСТ «Садовод-Строитель» загорелся дачный домик, в котором в тот момент было четверо детей в возрасте от 2 до 8 лет. История их спасения прогремела на всю страну. Причиной пожара стала неисправность печного отопления. Тогда и возникли вопросы: в каких условиях люди живут круглый год на костанайских дачах? И почему они выбрали именно такое ПМЖ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9109
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 17.02.22 - 00:26
#1
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Хм..
Ну так кто им разрешал?
Просто захватили территории, манипулируя не совершенным законом..
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1507
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 17.02.22 - 06:51
#2
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Цитата:
111:

Вот опять клевета, без всяких доказательств.Ты не успокоишься, пока в суд не попадёшь?!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
678
«Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 18.02.22 - 00:00
#3
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Цитата:
Новый трансформатор обойдется дачникам в 14-15 млн тенге. Собрать смогут максимум 4-5 млн.

Источник:


Полный бред! Б/у ТП 630 ква можно легко купить за 1,5 ляма! Но новое ТП не решит проблему. Надо менять сечение проводов в сторону увеличения,идут потери и затухание напряжения. Председателю необходимо получить заключение госэнергоэкспертизы затем получить консультацию. Либо привести своё электрооборудование впорядок и землю под опорами ЛП-0,4 узаконить затем всё элекрохозяйство передать на баланс ТОО "КЭЦ"



Цитата:
Со своими проблемами проживающие здесь люди привыкли справляться самостоятельно. Каирбек Мурзагалиев для очистки дорог от снега внутри товарищества нанимает трактор за счет взносов

Источник:


Если общее собрание не утвердило протокольно расходы своих взносов на зимников то это НЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ предназначенных для уставных целей общества! А это уже нарушение ,следовательно ревизионная комиссия выявит. Самоуправство со стороны председателя!

Цитата:
Дачники считают, что сейчас на дачах стали меньше воровать, так как проживающих становится больше. Народ здесь дружный, не дадут соседний участок на разграбление мародерам.

Источник:


Перестали воровать? Это ещё спорный вопрос! Не воруют возле себя но приворовывают подальше.Закончились дрова воруют заборы на растопку. И в большинстве случаев за небольшим исключением на дачах проживают неблагополучные семьи

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 18.02.2022 - 00:05]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8731
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 18.02.22 - 00:18
#4
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Ну ладно один придумал жить на даче, но кто это разрешил? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Полный бред! Б/у ТП 630 ква можно легко купить за 1,5 ляма

И на скольких проживающих хватит? А если они размножаться начнут? :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12092
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 18.02.22 - 19:17
#5
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Цена на КТП зависит от выданных техусловий. При мощностях 630 цены разные
И отличается в разы. От 95 тыс в Челябинске, голые, есть и 250 тысяч и 400 и даже выше.
БУ, хорошие, практически почти стоят новых дерьмовеньких и даже дороже.

Дело не в цене.

Дело в отношении к людям.

Если чинушманы, ворующие у жителей деревья в городе, отказыают людям в месте их постоянного проживания в безопасных условиях жизни, пишут вонючие отписки и создают угрозу жизни, то расправляться с вороватой чинушатиной должен уголовный кодекс. :lol:
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
902
«Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 18.02.22 - 20:18
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо менять сечение проводов в сторону увеличения,идут потери и затухание напряжения

Затухание напряжения? Вот меня покорежило от этой формулировки... А можно объяснить как оно затухает. Физику процесса? Причем затухает из-за потерь или само по себе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9109
«Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 18.02.22 - 20:48
#7
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Цитата:
elektron:
если они размножаться начнут?

На юге не церемонятся, заселяются насильно в городские территории, потом требуют квартир на халяву и тд..
И им дают, боясь что те себя подожгут или сожгут детей своих, и дают, обходя тех, кто уже давно стоит на очереди по закону..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
678
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 19.02.22 - 18:50
#8
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Цитата:
Мишаня:
Затухание напряжения? Вот меня покорежило от этой формулировки... А можно объяснить как оно затухает. Физику процесса? Причем затухает из-за потерь или само по себе?


С бытовой нагрузкой на линию более 1 км-слишком большие потери по линии. В таких случаях ставят вторую подстанцию.Даже если на выходе с КТП напряжение будут 230 v то через расстояние 800 метров при минимальной нагрузке в 5 ампер напряжение будет 198 v чем больше нагрузка тем больше потери на лини с малым сечением
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
110
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 20.02.22 - 15:22
#9
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Воровать там точно не перестали. Даже бак под воду умудрились спереть, такого так сказать не маленького размера. Что даже не пойму кусками что ли резали или мимо председателя кран и грузовик с баком не заметно проскочил.
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