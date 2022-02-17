Отправлено: - 18:50

Мишаня:

Затухание напряжения? Вот меня покорежило от этой формулировки... А можно объяснить как оно затухает. Физику процесса? Причем затухает из-за потерь или само по себе?

Цитата:С бытовой нагрузкой на линию более 1 км-слишком большие потери по линии. В таких случаях ставят вторую подстанцию.Даже если на выходе с КТП напряжение будут 230 v то через расстояние 800 метров при минимальной нагрузке в 5 ампер напряжение будет 198 v чем больше нагрузка тем больше потери на лини с малым сечением