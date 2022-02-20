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≡ В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43601
В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене
Отправлено: 20.02.22 - 13:47
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В ландтаге Баден-Вюртемберга требуют от правительства реакции на статью DW об элитной недвижимости семьи Назарбаева. Среди требований - конфискация памятника национального значения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9109
Re: В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в...
Отправлено: 20.02.22 - 13:47
#1
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Хех..
Памятник..
А чего же тогда добропорядочные немцы из за бабок повелись?
Конечно пусть отбирают.
Если смогут пойти против американского крупного миллиардера..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2588
Re: В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в...
Отправлено: 20.02.22 - 14:16
#2
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Цитата:
111: Памятник..


И это наверное, только которые оформлены официально, а сколько неофициального оформлено : - на сыновей одноклассников, внуков, зятьёв и прочих многочисленных родственников.

Цитата:
111: американского крупного миллиардера..


Он что принял американское гражданство?? Он же ЕБ - как народ без него ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8731
В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене
Отправлено: 20.02.22 - 15:20
#3
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Цитата:
111:
А чего же тогда добропорядочные немцы из за бабок повелись?

Да никто ни на что не повёлся. Это нормальная практика. Просто в случае с историческими памятниками (их кстати может любой по своему бюджету купить) остаётся ответственность и обязанность по его сохранению - памятника.
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