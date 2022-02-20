Отправлено: - 15:20

111:

А чего же тогда добропорядочные немцы из за бабок повелись?

Цитата:Да никто ни на что не повёлся. Это нормальная практика. Просто в случае с историческими памятниками (их кстати может любой по своему бюджету купить) остаётся ответственность и обязанность по его сохранению - памятника.