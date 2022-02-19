Отправлено: - 12:43

[Исправлено: Skeptic, 20.02.2022 - 12:46]

Создаётся полное ощущение, что комментаторы не читали текст. А там всё просто и ясно:"...получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трёх последовательных календарных месяцев..."...То бишь, если вам в течение трёх месяцев подряд придут переводы на разные суммы от 100 и более посторонних лиц, то это вызовет подозрение у налоговой. Вас пригласят для прояснения ситуации. Возможно, вам удастся доказать, что это не доход от предпринимательской деятельности, а что-то другое. Зависит от реальной ситуации или () от вашей фантазии....Что касается самозанятых, работающих по патентам, то там тоже всё просто. Если человек заявил 100 тыс в год, а эти три месяца проявят, что 100 тыс у него выходит в месяц, разумеется, к нему тоже возникнут вопросы, на которые ему придётся отвечать......Налоги платить не любит никто. Абсолютно никто. Но есть закон, за невыполнение которого существуют серьёзные санкции. На этом стоит любое государство в мире. Это надо принять, как данность и жить с этим.Ворчать можно. Не платить - нельзя.И да... Введение в действие этой нормы предусмотрено аж в 2025 году. А за это время всё может измениться...