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Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43601
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 19.02.22 - 14:28
Комитет госдоходов Казахстана будет отслеживать активность переводов физлиц. В Казахстане разработали проект критериев, по которым налоговая будет определять, ведет физлицо предпринимательскую деятельность путем переводов или нет.
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О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 222
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 14:28
Всё никак не успокоются! Свои деньги считайте в Лондоне и на кананарах,с простых людей только и знают деньги драть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5112
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 16:09
Действительно, чего простым людям пристали, пусть миллиардные переводы сканируют и выясняют откуда такие деньжища....
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 117
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 17:11
Они где моного денег и большие деньги глухи и слепы! Ибо их прото сотрут! А вот нас простых, то до бесконечности, пока опять не грянет гром.
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 19:16
Цитата:
Цитата:
Наверное , денег семейки не вернут никогда в Казахстан, по крайней мере - это не простое и быстрое дело. Они , сидя у арабов, наймут классных зарубежных юристов и ничего им никто не сделает. Чихать они хотели на Родину и мнение простых людей.
Охотник:
Свои деньги считайте
Свои деньги считайте
Цитата:
сайлау курманов:
простым людям пристали
простым людям пристали
Наверное , денег семейки не вернут никогда в Казахстан, по крайней мере - это не простое и быстрое дело. Они , сидя у арабов, наймут классных зарубежных юристов и ничего им никто не сделает. Чихать они хотели на Родину и мнение простых людей.
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 19.02.22 - 19:21
Цитата:
Все, эти 112 человек?...
ACROS:
Чихать они хотели на Родину и мнение простых людей.
Чихать они хотели на Родину и мнение простых людей.
Все, эти 112 человек?...
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 19:40
Цитата:
Почему 112 человек ?
drakon:
112
112
Почему 112 человек ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 790
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 22:11
Комитет госдоходов отменил банковскую тайну?
Браво!
Какое развитие обещает президент?
Браво!
Какое развитие обещает президент?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1207
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 19.02.22 - 23:25
А Если человек самозанятый, и у него 100+ клиентов за 3 месяца, которые оплатили за услуги(работы) посредством мобильных переводов? И он не превышает определенный законом порог доходов? То тогда как? Опять налицо непроработка моментов законов и их применения.
[Исправлено: olegggon, 19.02.2022 - 23:27]
[Исправлено: olegggon, 19.02.2022 - 23:27]
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 20.02.22 - 00:00
Цитата:
А сколько - их?
В руках, которых, сосрелоточено,
половина богатств, страны...
ACROS:
Почему 112 человек ?
Почему 112 человек ?
А сколько - их?
В руках, которых, сосрелоточено,
половина богатств, страны...
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 20.02.22 - 09:51
Цитата:
162 человек владеют половиной активов ТОО "Казахстан": - из них 75 человек присутствовало на встрече с Токаевым, остальные 87 стыдливо не присутствовавшие на встрече - это очевидно "семейные" люди. Ну и остальным 18 999 838 человекам, фактически ЛУЗЕРАМ, к коим относимся и я и Добринцов и 111 - принадлежит остальная половина страны Казахстан. Как то так , наверное.
[Исправлено: ACROS, 20.02.2022 - 09:54]
drakon:
А сколько - их
А сколько - их
162 человек владеют половиной активов ТОО "Казахстан": - из них 75 человек присутствовало на встрече с Токаевым, остальные 87 стыдливо не присутствовавшие на встрече - это очевидно "семейные" люди. Ну и остальным 18 999 838 человекам, фактически ЛУЗЕРАМ, к коим относимся и я и Добринцов и 111 - принадлежит остальная половина страны Казахстан. Как то так , наверное.
[Исправлено: ACROS, 20.02.2022 - 09:54]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 820
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 20.02.22 - 10:58
Помнится, пару месяцев назад, они горячо убеждали население, что физических лиц слежка не коснется и что в итоге?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14919
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 20.02.22 - 11:23
Цитата:
Разберутся и ничего делать не будут.
olegggon:
То тогда как?
То тогда как?
Разберутся и ничего делать не будут.
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 110
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 20.02.22 - 12:43
Создаётся полное ощущение, что комментаторы не читали текст. А там всё просто и ясно:
"...получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трёх последовательных календарных месяцев..."
...
То бишь, если вам в течение трёх месяцев подряд придут переводы на разные суммы от 100 и более посторонних лиц, то это вызовет подозрение у налоговой. Вас пригласят для прояснения ситуации. Возможно, вам удастся доказать, что это не доход от предпринимательской деятельности, а что-то другое. Зависит от реальной ситуации или ( ) от вашей фантазии.
...
Что касается самозанятых, работающих по патентам, то там тоже всё просто. Если человек заявил 100 тыс в год, а эти три месяца проявят, что 100 тыс у него выходит в месяц, разумеется, к нему тоже возникнут вопросы, на которые ему придётся отвечать...
...
Налоги платить не любит никто. Абсолютно никто. Но есть закон, за невыполнение которого существуют серьёзные санкции. На этом стоит любое государство в мире. Это надо принять, как данность и жить с этим.
Ворчать можно . Не платить - нельзя.
И да... Введение в действие этой нормы предусмотрено аж в 2025 году. А за это время всё может измениться...
[Исправлено: Skeptic, 20.02.2022 - 12:46]
"...получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трёх последовательных календарных месяцев..."
...
То бишь, если вам в течение трёх месяцев подряд придут переводы на разные суммы от 100 и более посторонних лиц, то это вызовет подозрение у налоговой. Вас пригласят для прояснения ситуации. Возможно, вам удастся доказать, что это не доход от предпринимательской деятельности, а что-то другое. Зависит от реальной ситуации или ( ) от вашей фантазии.
...
Что касается самозанятых, работающих по патентам, то там тоже всё просто. Если человек заявил 100 тыс в год, а эти три месяца проявят, что 100 тыс у него выходит в месяц, разумеется, к нему тоже возникнут вопросы, на которые ему придётся отвечать...
...
Налоги платить не любит никто. Абсолютно никто. Но есть закон, за невыполнение которого существуют серьёзные санкции. На этом стоит любое государство в мире. Это надо принять, как данность и жить с этим.
Ворчать можно . Не платить - нельзя.
И да... Введение в действие этой нормы предусмотрено аж в 2025 году. А за это время всё может измениться...
[Исправлено: Skeptic, 20.02.2022 - 12:46]
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 20.02.22 - 14:47
Цитата:
Ну да: ещё один горячий январь или ещё один транзит власти. Очевидно всё идёт по порядку: - желтоксан был; кантар прошёл, теперь следующая буча в акпан-месяце. Зимние месяцы становятся - горячими.
Skeptic:
за это время всё может измениться...
за это время всё может измениться...
Ну да: ещё один горячий январь или ещё один транзит власти. Очевидно всё идёт по порядку: - желтоксан был; кантар прошёл, теперь следующая буча в акпан-месяце. Зимние месяцы становятся - горячими.
-
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