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Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 43601
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 10:47
Сосчитать реформы, проекты, нововведения, которые свалились на головы учеников, родителей и педагогов за последние 10-15 лет, наверное, не хватит пальцев. Почему-то каждый новый министр образования пытается что-то перечеркнуть, поменять, внедрить, опробовать и тем самым войти в историю.
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(Полноправные пользователи)
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Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 10:47
Цитата://все-таки не в количестве недель загвоздка?//
Нет, конечно: - загвоздка в количестве , меняющихся с быстротой метеоров, министров. За время Егимендыка, за время правления бывшим президентом - поменялись 13 министров образования; каждый в среднем проработал 2,5 года. И каждый последующий УМНЕЕ предыдущего - поэтому бесконечная чехарда с псевдореформами.
У русских есть поговорка: "...от добра, добро не ищут..": - советская система образования одна , если не самая лучшая система образования в мире.
Не надо было её ломать, можно было бы лишь дополнить её современными требованиями и вперёд дальше.
Нет, конечно: - загвоздка в количестве , меняющихся с быстротой метеоров, министров. За время Егимендыка, за время правления бывшим президентом - поменялись 13 министров образования; каждый в среднем проработал 2,5 года. И каждый последующий УМНЕЕ предыдущего - поэтому бесконечная чехарда с псевдореформами.
У русских есть поговорка: "...от добра, добро не ищут..": - советская система образования одна , если не самая лучшая система образования в мире.
Не надо было её ломать, можно было бы лишь дополнить её современными требованиями и вперёд дальше.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
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- 585
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 11:03
Уничтожили советскую систему образования, запустили в страну Сороса с его "учебниками" и в итоге получаются из детей хамоватые безграмотные блохастые коты
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 12:34
Не знаю, племянница красный диплом, жила у нас, сейчас работает, комбинат с руками и ногами забрал, наш программист на красный тянет, повышенная стипендия, бесплатное обучение, окончили по 9 классов..
Может все таки от воспитания зависит?
Если ведь хочет учиться, выучит предмет, любой, будь то познание или околопознание..
Наверно еще одно главное, это целеустремленность ученика и пусть хоть какой там будет предмет, сказано-сделано, он его выучит.
Нет выбора.
Надо..
А если каждый ученик будет ждать, с родителями что там изменится и уповать что предметы плохие, то конечно, чего от них ждать.
Он и к старости останется посредственным..
Может все таки от воспитания зависит?
Если ведь хочет учиться, выучит предмет, любой, будь то познание или околопознание..
Наверно еще одно главное, это целеустремленность ученика и пусть хоть какой там будет предмет, сказано-сделано, он его выучит.
Нет выбора.
Надо..
А если каждый ученик будет ждать, с родителями что там изменится и уповать что предметы плохие, то конечно, чего от них ждать.
Он и к старости останется посредственным..
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 110
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:11
"...Неужели чиновники и, в первую очередь, педагоги..."
Вот педагоги-то здесь в чём виноваты? Они - такие же жертвы чиновничьего "рвения" к реформированию всего и вся. При этом - самые безответные. Их "бьют" и сверху, и снизу. И начальство, и родители. А в последнее время, с внедрением т.н. "прав ребёнка" ещё и детки распоясались до такой степени, что иногда учителям вообще в школу идти не хочется. Там и так хороших учителей практически не осталось.
Вот педагоги-то здесь в чём виноваты? Они - такие же жертвы чиновничьего "рвения" к реформированию всего и вся. При этом - самые безответные. Их "бьют" и сверху, и снизу. И начальство, и родители. А в последнее время, с внедрением т.н. "прав ребёнка" ещё и детки распоясались до такой степени, что иногда учителям вообще в школу идти не хочется. Там и так хороших учителей практически не осталось.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:21
Цитата:
Зато я знаю) и статья не в бровь, а в глаз.
Единственное да, вот с этим соглашусь Цитата:
[Исправлено: lavprof, 20.02.2022 - 13:26]
111:
Не знаю
Не знаю
Зато я знаю) и статья не в бровь, а в глаз.
Единственное да, вот с этим соглашусь Цитата:
Skeptic: Вот педагоги-то здесь в чём виноваты?Наша система образования непонятно на что нацелена, и честь и хвала тем педагогам, что умудряются все-таки учить детей.
[Исправлено: lavprof, 20.02.2022 - 13:26]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:22
Цитата:
Да, права ребенка это что то..
До нас два раза комиссия приходила, смотреть есть ли отдельная комната, есть ли комп, еда, есть ли интернет.
В этом году уже не пришли, так дали бумаги, мы расписались..
Да и каждый раз котлеты и мясо выкладывать на стол как то не очень..
Вдруг это мясо на год..
Skeptic:
прав ребёнка"
прав ребёнка"
Да, права ребенка это что то..
До нас два раза комиссия приходила, смотреть есть ли отдельная комната, есть ли комп, еда, есть ли интернет.
В этом году уже не пришли, так дали бумаги, мы расписались..
Да и каждый раз котлеты и мясо выкладывать на стол как то не очень..
Вдруг это мясо на год..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:32
Цитата:
Ну опять же, тем, кто ищет зацепки для того, чтобы оправдать свою посредственность, для них сие кажется именно так..
Мы как то не стараемся обвинить кого то, если ребенку надо учиться, пусть учится, не надо, пусть ходит бараном неучем..
Дело не в этих предметах, дело в целеустремленности к попытке ребенка изучить то, что надо для поступления в технарь или институт..
lavprof: Зато я знаю) и статья не в бровь, а в глаз.
Ну опять же, тем, кто ищет зацепки для того, чтобы оправдать свою посредственность, для них сие кажется именно так..
Мы как то не стараемся обвинить кого то, если ребенку надо учиться, пусть учится, не надо, пусть ходит бараном неучем..
Дело не в этих предметах, дело в целеустремленности к попытке ребенка изучить то, что надо для поступления в технарь или институт..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:36
Средний наш, учится на четверки, и это не смотря на то, что пришел сюда сразу в первую школу из какой то кадетской рудненской школы..
Сразу сказали, хочешь идти в армию, потом гонять дубинками людей из за своей тупости, хочешь быть дебилом, учись как хочешь..
Комп отберем сразу.
Зачем тупому комп?
Пока учится, не знаю как, но я эти задачки сам не понимаю, как то посмотрел..
Сразу сказали, хочешь идти в армию, потом гонять дубинками людей из за своей тупости, хочешь быть дебилом, учись как хочешь..
Комп отберем сразу.
Зачем тупому комп?
Пока учится, не знаю как, но я эти задачки сам не понимаю, как то посмотрел..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 14:27
Цитата:
я знаю, так как проработал учителем 9 лет, и видел изнутри, что творят со школьной программой, учебниками, ТУПом, и обязанностями педагога. И не нужно называть детей посредственностями, все абсолютно индивидуальны - кто-то легко обучаем, кто-то нет, кому-то легче даются предметы гуманитарного цикла, кому-то естественно-математического, кто-то творчески одарен. И большая часть из них придет с жаждой знаний, вот только учебники и школьная программа этому не способствуют. Поэтому я и говорю, что честь и хвала тем, кто умудряется учить детей, сохраняя эту жажду знаний.
Не буду говорить, про нагрузку учителей бумагами/отчетами и методической работой, которую ранее выполняли метод. кабинеты РОО, ОбЛОО. Зато примеров учебных заданий из школьных учебников наверное сейчас не проблема в интернете найти. Найти и ужаснуться. И статистика, приведенная в статье, думаю тоже кое-что значит.
[Исправлено: lavprof, 20.02.2022 - 14:29]
111:
Ну опять же, тем
Ну опять же, тем
я знаю, так как проработал учителем 9 лет, и видел изнутри, что творят со школьной программой, учебниками, ТУПом, и обязанностями педагога. И не нужно называть детей посредственностями, все абсолютно индивидуальны - кто-то легко обучаем, кто-то нет, кому-то легче даются предметы гуманитарного цикла, кому-то естественно-математического, кто-то творчески одарен. И большая часть из них придет с жаждой знаний, вот только учебники и школьная программа этому не способствуют. Поэтому я и говорю, что честь и хвала тем, кто умудряется учить детей, сохраняя эту жажду знаний.
Не буду говорить, про нагрузку учителей бумагами/отчетами и методической работой, которую ранее выполняли метод. кабинеты РОО, ОбЛОО. Зато примеров учебных заданий из школьных учебников наверное сейчас не проблема в интернете найти. Найти и ужаснуться. И статистика, приведенная в статье, думаю тоже кое-что значит.
[Исправлено: lavprof, 20.02.2022 - 14:29]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2588
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 14:32
Цитата:
Вы конечно правы, но отчасти: образование на то оно и среднее и бесплатное потому что государство ДОЛЖНО дать своим будущим СРЕДНИМ налогоплательщикам некую СРЕДНУЮ культуру поведения, некое СРЕДНЕЕ знание основ химии, физики, математики, геометрии, биологии. Это ОБЯЗАННОСТЬ государства вырастить своих будущих защитников, граждан, рабочих со СРЕДНИМ уровнем подготовленности к жизни. Советская система среднего образования полностью этому соответствовала.
Дальше уже - кембриджи , гарварды и ломоносовки на худой конец КГУ или РИИ зависит от степени интелекта молодого чилдрена и толщины кошёлка мазы и фазы.
Но всё это чепуха и трата денег , если нет МОТИВАЦИИ к учёбе или мотивации стать УСПЕШНЫМ в жизни - вот тут я с вами согласен на все СТО - это ВСЁ даёт ему семья и только семья.
111:
что там изменится и уповать
что там изменится и уповать
Вы конечно правы, но отчасти: образование на то оно и среднее и бесплатное потому что государство ДОЛЖНО дать своим будущим СРЕДНИМ налогоплательщикам некую СРЕДНУЮ культуру поведения, некое СРЕДНЕЕ знание основ химии, физики, математики, геометрии, биологии. Это ОБЯЗАННОСТЬ государства вырастить своих будущих защитников, граждан, рабочих со СРЕДНИМ уровнем подготовленности к жизни. Советская система среднего образования полностью этому соответствовала.
Дальше уже - кембриджи , гарварды и ломоносовки на худой конец КГУ или РИИ зависит от степени интелекта молодого чилдрена и толщины кошёлка мазы и фазы.
Но всё это чепуха и трата денег , если нет МОТИВАЦИИ к учёбе или мотивации стать УСПЕШНЫМ в жизни - вот тут я с вами согласен на все СТО - это ВСЁ даёт ему семья и только семья.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 15:08
Согласен с Юджином - образование полностью разрушили. Взять тот же ЕГЭ в России. Тупо передрали с американского опыта, не учтя, что вся система этих тестов была придумана для учеников с уровнем IQ гораздо ниже среднего. Но у нас выдали за самый передовой опыт, забыв почему-то при этом, что ту же математику в старших классах в СССР преподавали на уровне хвалёных американских колледжей.
А отгадка проста и незамысловата - зачем Власти умные люди?!Которые могут думать и сопоставлять увиденное своими глазами с тем, что преподносят нам из телевизора.Взять хотя бы последние события в Казахстане - сколько лет Власть говорила, что всё радужно и осталось совсем чуть-чуть потерпеть и вуаля! Казахстан в шоколаде! А по факту - промышленности нет,здравоохранения нет,образования нет, мечта школьника - стать чиновником, а не учёным. Страна-бензоколонка, живёт за счёт продажи ресурсов, не производя добавленную стоимость. Хотя это вот всё можно сказать про любую республику бывшего СССР.Абсолютно про любую.Зато Власти довольны и менять ничего не хотят, их всё устраивает.Баранами легче управлять!
А отгадка проста и незамысловата - зачем Власти умные люди?!Которые могут думать и сопоставлять увиденное своими глазами с тем, что преподносят нам из телевизора.Взять хотя бы последние события в Казахстане - сколько лет Власть говорила, что всё радужно и осталось совсем чуть-чуть потерпеть и вуаля! Казахстан в шоколаде! А по факту - промышленности нет,здравоохранения нет,образования нет, мечта школьника - стать чиновником, а не учёным. Страна-бензоколонка, живёт за счёт продажи ресурсов, не производя добавленную стоимость. Хотя это вот всё можно сказать про любую республику бывшего СССР.Абсолютно про любую.Зато Власти довольны и менять ничего не хотят, их всё устраивает.Баранами легче управлять!
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 15:11
Цитата:
Но всё это чепуха и трата денег , если нет МОТИВАЦИИ к учёбе или мотивации стать УСПЕШНЫМ в жизни - вот тут я с вами согласен на все СТО - это ВСЁ даёт ему семья и только семья.
---
А уц тебя что, никогда не было примеров того, как дети из хороших,"правильных" семей не оправдывали надежд? И наоборот,дети алкашей и прочих асоциальных элементов становились намного успешнее своих родителей?!
ACROS:
Но всё это чепуха и трата денег , если нет МОТИВАЦИИ к учёбе или мотивации стать УСПЕШНЫМ в жизни - вот тут я с вами согласен на все СТО - это ВСЁ даёт ему семья и только семья.
---
А уц тебя что, никогда не было примеров того, как дети из хороших,"правильных" семей не оправдывали надежд? И наоборот,дети алкашей и прочих асоциальных элементов становились намного успешнее своих родителей?!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
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- 8256
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 16:25
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