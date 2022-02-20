Отправлено: - 13:32

lavprof: Зато я знаю) и статья не в бровь, а в глаз.

Цитата:Ну опять же, тем, кто ищет зацепки для того, чтобы оправдать свою посредственность, для них сие кажется именно так..Мы как то не стараемся обвинить кого то, если ребенку надо учиться, пусть учится, не надо, пусть ходит бараном неучем..Дело не в этих предметах, дело в целеустремленности к попытке ребенка изучить то, что надо для поступления в технарь или институт..