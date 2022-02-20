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Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43601
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 10:47
Сосчитать реформы, проекты, нововведения, которые свалились на головы учеников, родителей и педагогов за последние 10-15 лет, наверное, не хватит пальцев. Почему-то каждый новый министр образования пытается что-то перечеркнуть, поменять, внедрить, опробовать и тем самым войти в историю.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2585
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 10:47
Цитата://все-таки не в количестве недель загвоздка?//
Нет, конечно: - загвоздка в количестве , меняющихся с быстротой метеоров, министров. За время Егимендыка, за время правления бывшим президентом - поменялись 13 министров образования; каждый в среднем проработал 2,5 года. И каждый последующий УМНЕЕ предыдущего - поэтому бесконечная чехарда с псевдореформами.
У русских есть поговорка: "...от добра, добро не ищут..": - советская система образования одна , если не самая лучшая система образования в мире.
Не надо было её ломать, можно было бы лишь дополнить её современными требованиями и вперёд дальше.
Нет, конечно: - загвоздка в количестве , меняющихся с быстротой метеоров, министров. За время Егимендыка, за время правления бывшим президентом - поменялись 13 министров образования; каждый в среднем проработал 2,5 года. И каждый последующий УМНЕЕ предыдущего - поэтому бесконечная чехарда с псевдореформами.
У русских есть поговорка: "...от добра, добро не ищут..": - советская система образования одна , если не самая лучшая система образования в мире.
Не надо было её ломать, можно было бы лишь дополнить её современными требованиями и вперёд дальше.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 585
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 11:03
Уничтожили советскую систему образования, запустили в страну Сороса с его "учебниками" и в итоге получаются из детей хамоватые безграмотные блохастые коты
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 12:34
Не знаю, племянница красный диплом, жила у нас, сейчас работает, комбинат с руками и ногами забрал, наш программист на красный тянет, повышенная стипендия, бесплатное обучение, окончили по 9 классов..
Может все таки от воспитания зависит?
Если ведь хочет учиться, выучит предмет, любой, будь то познание или околопознание..
Наверно еще одно главное, это целеустремленность ученика и пусть хоть какой там будет предмет, сказано-сделано, он его выучит.
Нет выбора.
Надо..
А если каждый ученик будет ждать, с родителями что там изменится и уповать что предметы плохие, то конечно, чего от них ждать.
Он и к старости останется посредственным..
Может все таки от воспитания зависит?
Если ведь хочет учиться, выучит предмет, любой, будь то познание или околопознание..
Наверно еще одно главное, это целеустремленность ученика и пусть хоть какой там будет предмет, сказано-сделано, он его выучит.
Нет выбора.
Надо..
А если каждый ученик будет ждать, с родителями что там изменится и уповать что предметы плохие, то конечно, чего от них ждать.
Он и к старости останется посредственным..
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 110
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:11
"...Неужели чиновники и, в первую очередь, педагоги..."
Вот педагоги-то здесь в чём виноваты? Они - такие же жертвы чиновничьего "рвения" к реформированию всего и вся. При этом - самые безответные. Их "бьют" и сверху, и снизу. И начальство, и родители. А в последнее время, с внедрением т.н. "прав ребёнка" ещё и детки распоясались до такой степени, что иногда учителям вообще в школу идти не хочется. Там и так хороших учителей практически не осталось.
Вот педагоги-то здесь в чём виноваты? Они - такие же жертвы чиновничьего "рвения" к реформированию всего и вся. При этом - самые безответные. Их "бьют" и сверху, и снизу. И начальство, и родители. А в последнее время, с внедрением т.н. "прав ребёнка" ещё и детки распоясались до такой степени, что иногда учителям вообще в школу идти не хочется. Там и так хороших учителей практически не осталось.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 317
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:21
Цитата:
Зато я знаю) и статья не в бровь, а в глаз.
Единственное да, вот с этим соглашусь Цитата:
[Исправлено: lavprof, 20.02.2022 - 13:26]
111:
Не знаю
Не знаю
Зато я знаю) и статья не в бровь, а в глаз.
Единственное да, вот с этим соглашусь Цитата:
Skeptic: Вот педагоги-то здесь в чём виноваты?Наша система образования непонятно на что нацелена, и честь и хвала тем педагогам, что умудряются все-таки учить детей.
[Исправлено: lavprof, 20.02.2022 - 13:26]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:22
Цитата:
Да, права ребенка это что то..
До нас два раза комиссия приходила, смотреть есть ли отдельная комната, есть ли комп, еда, есть ли интернет.
В этом году уже не пришли, так дали бумаги, мы расписались..
Да и каждый раз котлеты и мясо выкладывать на стол как то не очень..
Вдруг это мясо на год..
Skeptic:
прав ребёнка"
прав ребёнка"
Да, права ребенка это что то..
До нас два раза комиссия приходила, смотреть есть ли отдельная комната, есть ли комп, еда, есть ли интернет.
В этом году уже не пришли, так дали бумаги, мы расписались..
Да и каждый раз котлеты и мясо выкладывать на стол как то не очень..
Вдруг это мясо на год..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:32
Цитата:
Ну опять же, тем, кто ищет зацепки для того, чтобы оправдать свою посредственность, для них сие кажется именно так..
Мы как то не стараемся обвинить кого то, если ребенку надо учиться, пусть учится, не надо, пусть ходит бараном неучем..
Дело не в этих предметах, дело в целеустремленности к попытке ребенка изучить то, что надо для поступления в технарь или институт..
lavprof: Зато я знаю) и статья не в бровь, а в глаз.
Ну опять же, тем, кто ищет зацепки для того, чтобы оправдать свою посредственность, для них сие кажется именно так..
Мы как то не стараемся обвинить кого то, если ребенку надо учиться, пусть учится, не надо, пусть ходит бараном неучем..
Дело не в этих предметах, дело в целеустремленности к попытке ребенка изучить то, что надо для поступления в технарь или институт..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Подопытные «школики»
Отправлено: 20.02.22 - 13:36
Средний наш, учится на четверки, и это не смотря на то, что пришел сюда сразу в первую школу из какой то кадетской рудненской школы..
Сразу сказали, хочешь идти в армию, потом гонять дубинками людей из за своей тупости, хочешь быть дебилом, учись как хочешь..
Комп отберем сразу.
Зачем тупому комп?
Пока учится, не знаю как, но я эти задачки сам не понимаю, как то посмотрел..
Сразу сказали, хочешь идти в армию, потом гонять дубинками людей из за своей тупости, хочешь быть дебилом, учись как хочешь..
Комп отберем сразу.
Зачем тупому комп?
Пока учится, не знаю как, но я эти задачки сам не понимаю, как то посмотрел..
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