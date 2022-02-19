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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:34
Цитата:
Хорошо, я это знаю.
Но, скажи поо хоккеистов, какое место они взяли на олимпиаде из первых трёх..
Ну чтоб понять, о чем дискуссия..
dvb:
А казахи и зимние виды спорта - вещи несовместим
А казахи и зимние виды спорта - вещи несовместим
Хорошо, я это знаю.
Но, скажи поо хоккеистов, какое место они взяли на олимпиаде из первых трёх..
Ну чтоб понять, о чем дискуссия..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:40
Иногда меня поражают в спорте, болельщики , которые изучив все в тырнете якобы все знают..
Это ничем, как кроме быдлячеством в спорте не назовешь..
Не понимают абсолютно ничего внутри той кухни, а оценивают лишь по поверхности..
Это ничем, как кроме быдлячеством в спорте не назовешь..
Не понимают абсолютно ничего внутри той кухни, а оценивают лишь по поверхности..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:48
Спорт..
О спорт ты мир..
Не знаю где ставить запятую..
День, два..
В Спорте решают порой доли секунды, а то и меньше..
Вот что меня напрягает немного..
Нет тут спортиков и болельщиков настоящих, которые это понимают..
Тем более ставки..
Да там каждую минуту они идут и как говорится нет предела совершенству..
А смотреть и сидеть на диване, когда за тебя анализируют, а ты сидишь и выдаешь это где то, ну разве это спорт..
Ну или "болезнь"?
О спорт ты мир..
Не знаю где ставить запятую..
День, два..
В Спорте решают порой доли секунды, а то и меньше..
Вот что меня напрягает немного..
Нет тут спортиков и болельщиков настоящих, которые это понимают..
Тем более ставки..
Да там каждую минуту они идут и как говорится нет предела совершенству..
А смотреть и сидеть на диване, когда за тебя анализируют, а ты сидишь и выдаешь это где то, ну разве это спорт..
Ну или "болезнь"?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 297
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 00:31
Цитата:
Специально см. ниже для не сильно одаренных.. Если не веришь, то зайди на сайт болел устькаменогорского Торпедо и задай им вопрос про Олимпиаду в Нагано. О том, кто там играл за сборную и откуда они. Все кто мало-мальски интересуются хоккеем, знают этот факт. Хотя перед кем я бисер мечу...
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Самым важным событием в истории сборной Казахстана по хоккею считается победа над сборной Словакии (4:3) на Олимпийских играх в Нагано 1998 года. Благодаря этой победе Казахстан занял место в восьмерке сильнейших сборных мира и на сборную обратили внимание, особенно учитывая тот факт, что в сборной играли воспитанники одного клуба — «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
111:
dvb: были все свои, из Усть-Каменогорска, даже Гнать то не надо дорогуша . С Усть-камена нет столько хоккеистов. Это все купленные россияне..
dvb: были все свои, из Усть-Каменогорска, даже Гнать то не надо дорогуша . С Усть-камена нет столько хоккеистов. Это все купленные россияне..
Специально см. ниже для не сильно одаренных.. Если не веришь, то зайди на сайт болел устькаменогорского Торпедо и задай им вопрос про Олимпиаду в Нагано. О том, кто там играл за сборную и откуда они. Все кто мало-мальски интересуются хоккеем, знают этот факт. Хотя перед кем я бисер мечу...
--------------------------------------------
Самым важным событием в истории сборной Казахстана по хоккею считается победа над сборной Словакии (4:3) на Олимпийских играх в Нагано 1998 года. Благодаря этой победе Казахстан занял место в восьмерке сильнейших сборных мира и на сборную обратили внимание, особенно учитывая тот факт, что в сборной играли воспитанники одного клуба — «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 04:51
Цитата:
?
Медали то где?
Что ты мне про восьмое место то говоришь?
Ну и?
Это не достижение.
Мало ли какой заголовок можно написать.
Ога, сейчас занял 20е место и так же можно написать, в двадцатке сильнейших.
Это вообще ничего не дает на олимпиаде тем более..
Было и было, это не системно..
Мы говорим о достижениях, то есть о медалях.
Если ты не понял.
А их нет, что у тех, что у этих..
На этой олимпиаде..
Что у хоккеистов..
Просто не нужно говорить со знанием дела о том, чего ты совсем не понимаешь..
dvb:
Благодаря этой победе Казахстан занял место в восьмерке сильнейш
Благодаря этой победе Казахстан занял место в восьмерке сильнейш
?
Медали то где?
Что ты мне про восьмое место то говоришь?
Ну и?
Это не достижение.
Мало ли какой заголовок можно написать.
Ога, сейчас занял 20е место и так же можно написать, в двадцатке сильнейших.
Это вообще ничего не дает на олимпиаде тем более..
Было и было, это не системно..
Мы говорим о достижениях, то есть о медалях.
Если ты не понял.
А их нет, что у тех, что у этих..
На этой олимпиаде..
Что у хоккеистов..
Просто не нужно говорить со знанием дела о том, чего ты совсем не понимаешь..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 317
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 11:39
Цитата:
Скажи это олимпийской чемпионке - биатлонистке Динаре Алимбековой))
dvb:
А казахи и зимние виды спорта - вещи несовместимые
А казахи и зимние виды спорта - вещи несовместимые
Скажи это олимпийской чемпионке - биатлонистке Динаре Алимбековой))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8255
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 12:58
Ну вот и всё! Последние комплекты наград нашли своих обладателей. Олимпиада почти закончена.
Надежды на Непряеву в лыжах сегодня не оправдались...сошла с дистанции.
Битва в финале хоккея впервые сделала финнов Олимпийскими чемпионами, Россия с серебром.
Итоговое распределение мест по медалям.
Надежды на Непряеву в лыжах сегодня не оправдались...сошла с дистанции.
Битва в финале хоккея впервые сделала финнов Олимпийскими чемпионами, Россия с серебром.
Итоговое распределение мест по медалям.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 13:13
Цитата:
О, поздравляю себя со второй бутылкой шампанского, то есть календарика от НГ, которое я выиграл, поставив на Китай еще до начала олимпиады!
yudjin:
О, поздравляю себя со второй бутылкой шампанского, то есть календарика от НГ, которое я выиграл, поставив на Китай еще до начала олимпиады!
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 13:15
Итого, я точно угадал первое и третье место.
То есть Норвегию и Китай.
Ну и Казахстан, это хотя дискуссионно, сказал что от будет седьмым от начала хвоста..
То есть Норвегию и Китай.
Ну и Казахстан, это хотя дискуссионно, сказал что от будет седьмым от начала хвоста..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 13:18
Цитата:
Это тоже до начала..
В принципе о Казахстане никто и не говорил из аналитиков думаю, как о тех, кто займет первые места..
111:
Ну и казахи.. То есть казахстанцы.. Тут прогноз двухзначный однозначно.. Сколько там стран выступает? Отнимаю счастливую цифру с конца списка 7. Таково и место..
Ну и казахи.. То есть казахстанцы.. Тут прогноз двухзначный однозначно.. Сколько там стран выступает? Отнимаю счастливую цифру с конца списка 7. Таково и место..
Это тоже до начала..
В принципе о Казахстане никто и не говорил из аналитиков думаю, как о тех, кто займет первые места..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4485
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 13:34
Цитата:
____Ну это смотря как считать. Если в процентном отношении , то в 1976 году СССР взял 13 золотых из 37 разыгрываемых - 35,15% !!!
yudjin:
И Сборная Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.
И Сборная Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.
____Ну это смотря как считать. Если в процентном отношении , то в 1976 году СССР взял 13 золотых из 37 разыгрываемых - 35,15% !!!
-
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