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dvb: были все свои, из Усть-Каменогорска, даже Гнать то не надо дорогуша . С Усть-камена нет столько хоккеистов. Это все купленные россияне..

Цитата:Специально см. ниже для не сильно одаренных.. Если не веришь, то зайди на сайт болел устькаменогорского Торпедо и задай им вопрос про Олимпиаду в Нагано. О том, кто там играл за сборную и откуда они. Все кто мало-мальски интересуются хоккеем, знают этот факт. Хотя перед кем я бисер мечу...--------------------------------------------Самым важным событием в истории сборной Казахстана по хоккею считается победа над сборной Словакии (4:3) на Олимпийских играх в Нагано 1998 года. Благодаря этой победе Казахстан занял место в восьмерке сильнейших сборных мира и на сборную обратили внимание,