Отправлено: - 09:51

drakon:

А сколько - их

[Исправлено: ACROS, 20.02.2022 - 09:54]

Цитата:162 человек владеют половиной активов ТОО "Казахстан": - из них 75 человек присутствовало на встрече с Токаевым, остальные 87 стыдливо не присутствовавшие на встрече - это очевидно "семейные" люди. Ну и остальным 18 999 838 человекам, фактически ЛУЗЕРАМ, к коим относимся и я и Добринцов и 111 - принадлежит остальная половина страны Казахстан. Как то так , наверное.