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≡ Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43599
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 19.02.22 - 14:28
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Комитет госдоходов Казахстана будет отслеживать активность переводов физлиц. В Казахстане разработали проект критериев, по которым налоговая будет определять, ведет физлицо предпринимательскую деятельность путем переводов или нет.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
222
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 14:28
#1
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Всё никак не успокоются! Свои деньги считайте в Лондоне и на кананарах,с простых людей только и знают деньги драть
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5112
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 16:09
#2
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Действительно, чего простым людям пристали, пусть миллиардные переводы сканируют и выясняют откуда такие деньжища....
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
117
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 17:11
#3
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Они где моного денег и большие деньги глухи и слепы! Ибо их прото сотрут! А вот нас простых, то до бесконечности, пока опять не грянет гром.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2584
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 19:16
#4
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Цитата:
Охотник:
Свои деньги считайте

Цитата:
сайлау курманов:
простым людям пристали


Наверное , денег семейки не вернут никогда в Казахстан, по крайней мере - это не простое и быстрое дело. Они , сидя у арабов, наймут классных зарубежных юристов и ничего им никто не сделает. Чихать они хотели на Родину и мнение простых людей.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24319
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 19.02.22 - 19:21
#5
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Цитата:
ACROS:
Чихать они хотели на Родину и мнение простых людей.

Все, эти 112 человек?... :lol: :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2584
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 19:40
#6
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Цитата:
drakon:
112


Почему 112 человек ?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
790
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 22:11
#7
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Комитет госдоходов отменил банковскую тайну?
Браво!
Какое развитие обещает президент?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1207
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 19.02.22 - 23:25
#8
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А Если человек самозанятый, и у него 100+ клиентов за 3 месяца, которые оплатили за услуги(работы) посредством мобильных переводов? И он не превышает определенный законом порог доходов? То тогда как? Опять налицо непроработка моментов законов и их применения.

[Исправлено: olegggon, 19.02.2022 - 23:27]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24319
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 20.02.22 - 00:00
#9
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Цитата:
ACROS:
Почему 112 человек ?

А сколько - их?
В руках, которых, сосрелоточено,
половина богатств, страны... :lol: :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2584
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 20.02.22 - 09:51
#10
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Цитата:
drakon:
А сколько - их


162 человек владеют половиной активов ТОО "Казахстан": - из них 75 человек присутствовало на встрече с Токаевым, остальные 87 стыдливо не присутствовавшие на встрече - это очевидно "семейные" люди. Ну и остальным 18 999 838 человекам, фактически ЛУЗЕРАМ, к коим относимся и я и Добринцов и 111 - принадлежит остальная половина страны Казахстан. Как то так , наверное.

[Исправлено: ACROS, 20.02.2022 - 09:54]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
820
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 20.02.22 - 10:58
#11
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Помнится, пару месяцев назад, они горячо убеждали население, что физических лиц слежка не коснется и что в итоге?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14919
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 20.02.22 - 11:23
#12
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Цитата:
olegggon:
То тогда как?

Разберутся и ничего делать не будут.
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