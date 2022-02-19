Прогноз на 5 дней
ясно-21°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 29 из 29«1...272829
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:34
#421
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
А казахи и зимние виды спорта - вещи несовместим

Хорошо, я это знаю.
Но, скажи поо хоккеистов, какое место они взяли на олимпиаде из первых трёх..
Ну чтоб понять, о чем дискуссия..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:40
#422
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда меня поражают в спорте, болельщики , которые изучив все в тырнете якобы все знают..
Это ничем, как кроме быдлячеством в спорте не назовешь..
Не понимают абсолютно ничего внутри той кухни, а оценивают лишь по поверхности..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:48
#423
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спорт..
О спорт ты мир..
Не знаю где ставить запятую..
День, два..
В Спорте решают порой доли секунды, а то и меньше..
Вот что меня напрягает немного..
Нет тут спортиков и болельщиков настоящих, которые это понимают..
Тем более ставки..
Да там каждую минуту они идут и как говорится нет предела совершенству..
А смотреть и сидеть на диване, когда за тебя анализируют, а ты сидишь и выдаешь это где то, ну разве это спорт..
Ну или "болезнь"?
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
297
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 20.02.22 - 00:31
#424
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
dvb: были все свои, из Усть-Каменогорска, даже Гнать то не надо дорогуша . С Усть-камена нет столько хоккеистов. Это все купленные россияне..


Специально см. ниже для не сильно одаренных.. Если не веришь, то зайди на сайт болел устькаменогорского Торпедо и задай им вопрос про Олимпиаду в Нагано. О том, кто там играл за сборную и откуда они. Все кто мало-мальски интересуются хоккеем, знают этот факт. Хотя перед кем я бисер мечу...
--------------------------------------------
Самым важным событием в истории сборной Казахстана по хоккею считается победа над сборной Словакии (4:3) на Олимпийских играх в Нагано 1998 года. Благодаря этой победе Казахстан занял место в восьмерке сильнейших сборных мира и на сборную обратили внимание, особенно учитывая тот факт, что в сборной играли воспитанники одного клуба — «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
Профайл
Страница 29 из 29«1...272829
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS