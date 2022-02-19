Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем

Отправлено: - 22:48

Спорт..

О спорт ты мир..

Не знаю где ставить запятую..

День, два..

В Спорте решают порой доли секунды, а то и меньше..

Вот что меня напрягает немного..

Нет тут спортиков и болельщиков настоящих, которые это понимают..

Тем более ставки..

Да там каждую минуту они идут и как говорится нет предела совершенству..

А смотреть и сидеть на диване, когда за тебя анализируют, а ты сидишь и выдаешь это где то, ну разве это спорт..

Ну или "болезнь"?