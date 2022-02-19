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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 20:58
Как то у нас, тут правильно заметили, взяли Манезу, чиншайло и еще каких то, а их было много, человек 50, отбор проходили жёсткий, так вот, стоит только посмотреть, кто из них курировал и все станет понятно.
Масимову конечно привет..
[Исправлено: 111, 19.02.2022 - 21:00]
Масимову конечно привет..
[Исправлено: 111, 19.02.2022 - 21:00]
d
(Полноправные пользователи)
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- 01.08.14
- Сообщений:
- 296
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:44
Цитата:
Все очевидно - зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которых с каждым годом все меньше. Тренерские школы давно развалены, достаточно вспомнить хоккей в Усть-Каменогорске.
Казахов лыжников или хоккеистов практически нет и, я думаю, не будет. Не говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.
yudjin:
В Казахстане 19 миллионов, зима пол года... и ноль. В чем причина?
В Казахстане 19 миллионов, зима пол года... и ноль. В чем причина?
Все очевидно - зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которых с каждым годом все меньше. Тренерские школы давно развалены, достаточно вспомнить хоккей в Усть-Каменогорске.
Казахов лыжников или хоккеистов практически нет и, я думаю, не будет. Не говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:55
Цитата:
Имена пожалуйста..
И их медали..
dvb:
зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которы
зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которы
Имена пожалуйста..
И их медали..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:56
Цитата:
Да, нет в Казахстане - снега, горок тоже нет.НОК тоже Тимурке - принадлежит...
dvb:
е говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.
е говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.
Да, нет в Казахстане - снега, горок тоже нет.НОК тоже Тимурке - принадлежит...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:57
Цитата:
Еще раз, имена наших русскоязычных олимпийцев хоккеистов в студию..
А то как то ничем не аргументированная расисткая ненависть получается..
dvb:
оккей в Усть-Каменогорске. Казахов лыжников или хоккеистов практически нет
оккей в Усть-Каменогорске. Казахов лыжников или хоккеистов практически нет
Еще раз, имена наших русскоязычных олимпийцев хоккеистов в студию..
А то как то ничем не аргументированная расисткая ненависть получается..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:57
Цитата:
Жок - медалей...
111:
И их медали..
И их медали..
Жок - медалей...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:11
Цитата:
Вот именно, нет медалей..
Что касается хоккея, то берут хоккеистов из второго девизиона в России.
Да что там говорить, у меня на хатах многие они жили.
Как только начали меньше платить, все сбежали.
По крайней мере с Рудного, когда на футбол направили все бабло..
Но работают многие в Казахстане, именно россияне и именно русскоязычные, которых купили.
Я об этом и говорю, потому нет у нас медалей..
drakon:
Жок - медалей...
Жок - медалей...
Вот именно, нет медалей..
Что касается хоккея, то берут хоккеистов из второго девизиона в России.
Да что там говорить, у меня на хатах многие они жили.
Как только начали меньше платить, все сбежали.
По крайней мере с Рудного, когда на футбол направили все бабло..
Но работают многие в Казахстане, именно россияне и именно русскоязычные, которых купили.
Я об этом и говорю, потому нет у нас медалей..
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 156
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:12
Цитата:
А что есть другие варианты?
[Исправлено: ladas, 19.02.2022 - 22:15]
[Исправлено: ladas, 19.02.2022 - 22:17]
111:
А что есть другие варианты?
[Исправлено: ladas, 19.02.2022 - 22:15]
[Исправлено: ladas, 19.02.2022 - 22:17]
(Полноправные пользователи)
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- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 790
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:17
Цитата:
Да не... Тимошке, просто взял немношко...
drakon:
НОК тоже Тимурке - принадлежит...
НОК тоже Тимурке - принадлежит...
Да не... Тимошке, просто взял немношко...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:20
Цитата:
Варианты всегда есть.
Просто это на много дольше.
У меня тоде хоккем старшой занимался, в Горняке, но Когда началось, плати за все сам, даже не за час, а за 45 минут, но это же дурдом..
Причем в аренду надо было брать все, свое нельзя приносить..
Выбора не оставили и сегодня он программист..
ladas:
что есть другие варианты?
что есть другие варианты?
Варианты всегда есть.
Просто это на много дольше.
У меня тоде хоккем старшой занимался, в Горняке, но Когда началось, плати за все сам, даже не за час, а за 45 минут, но это же дурдом..
Причем в аренду надо было брать все, свое нельзя приносить..
Выбора не оставили и сегодня он программист..
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 296
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:24
Цитата:
Найди в инете состав хоккейной сборной Казахстана на Олимпиаде в Нагано, посмотри. Там были все свои, из Усть-Каменогорска, даже звездный тренер был свой. А казахи и зимние виды спорта - вещи несовместимые, это факт, их там просто нет. Хочется называть это расизмом - да на здоровье, суть от этого не поменяется
111:
Еще раз, имена наших русскоязычных олимпийцев хоккеистов в студию.. А то как то ничем не аргументированная расисткая ненависть получается..
Еще раз, имена наших русскоязычных олимпийцев хоккеистов в студию.. А то как то ничем не аргументированная расисткая ненависть получается..
Найди в инете состав хоккейной сборной Казахстана на Олимпиаде в Нагано, посмотри. Там были все свои, из Усть-Каменогорска, даже звездный тренер был свой. А казахи и зимние виды спорта - вещи несовместимые, это факт, их там просто нет. Хочется называть это расизмом - да на здоровье, суть от этого не поменяется
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:27
А у меня то все трое русскоязычные..
И что?
Да просто там уже все было решено, хозяевами покупателями, кто и что и на ком бабло отмывать..
Именно.
Покупают за несколько миллионов долларов хоккеиста с России, а платят ему 60 тысяч условно.
Раньше так было.
Жили они по 6 человек в общаге.
С женами у меня жили, одни не могли забереметь, у меня родили..
Все мою хату с хорошей аурой хвалили..
Но никаких миллионов евро они не получали.
Получали все, тренера, клуб и тд..
Но не они..
Такие вме беззубые..
И что?
Да просто там уже все было решено, хозяевами покупателями, кто и что и на ком бабло отмывать..
Именно.
Покупают за несколько миллионов долларов хоккеиста с России, а платят ему 60 тысяч условно.
Раньше так было.
Жили они по 6 человек в общаге.
С женами у меня жили, одни не могли забереметь, у меня родили..
Все мою хату с хорошей аурой хвалили..
Но никаких миллионов евро они не получали.
Получали все, тренера, клуб и тд..
Но не они..
Такие вме беззубые..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:28
60 тысяч тенге в смысле., Вот какая зп была у хоккеистов некоторое время назад..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:31
Цитата:
Хм..
Были медали у нашей сборной?
Может ты чего то путаешь?
dvb:
Найди в инете состав хоккейной сборной Казахстана на Олимпиаде в Нагано, посмотри.
Найди в инете состав хоккейной сборной Казахстана на Олимпиаде в Нагано, посмотри.
Хм..
Были медали у нашей сборной?
Может ты чего то путаешь?
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:32
Цитата:
Гнать то не надо дорогуша .
С Усть-камена нет столько хоккеистов.
Это все купленные россияне..
dvb:
были все свои, из Усть-Каменогорска, даже
были все свои, из Усть-Каменогорска, даже
Гнать то не надо дорогуша .
С Усть-камена нет столько хоккеистов.
Это все купленные россияне..
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