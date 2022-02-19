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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 28 из 29«1...26272829»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 20:58
#406
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Как то у нас, тут правильно заметили, взяли Манезу, чиншайло и еще каких то, а их было много, человек 50, отбор проходили жёсткий, так вот, стоит только посмотреть, кто из них курировал и все станет понятно.
Масимову конечно привет..

[Исправлено: 111, 19.02.2022 - 21:00]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
296
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:44
#407
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Цитата:
yudjin:
В Казахстане 19 миллионов, зима пол года... и ноль. В чем причина?


Все очевидно - зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которых с каждым годом все меньше. Тренерские школы давно развалены, достаточно вспомнить хоккей в Усть-Каменогорске.
Казахов лыжников или хоккеистов практически нет и, я думаю, не будет. Не говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:55
#408
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Цитата:
dvb:
зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которы

Имена пожалуйста..
И их медали..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24319
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:56
#409
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Цитата:
dvb:
е говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.

Да, нет в Казахстане - снега, горок тоже нет.НОК тоже Тимурке - принадлежит... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:57
#410
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Цитата:
dvb:
оккей в Усть-Каменогорске. Казахов лыжников или хоккеистов практически нет

Еще раз, имена наших русскоязычных олимпийцев хоккеистов в студию..
А то как то ничем не аргументированная расисткая ненависть получается..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24319
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:57
#411
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Цитата:
111:
И их медали..

Жок - медалей... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:11
#412
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Цитата:
drakon:
Жок - медалей...

Вот именно, нет медалей..
Что касается хоккея, то берут хоккеистов из второго девизиона в России.
Да что там говорить, у меня на хатах многие они жили.
Как только начали меньше платить, все сбежали.
По крайней мере с Рудного, когда на футбол направили все бабло..
Но работают многие в Казахстане, именно россияне и именно русскоязычные, которых купили.
Я об этом и говорю, потому нет у нас медалей..
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
156
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:12
#413
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Цитата:
111:

А что есть другие варианты?

[Исправлено: ladas, 19.02.2022 - 22:15]

[Исправлено: ladas, 19.02.2022 - 22:17]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
790
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:17
#414
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Цитата:
drakon:
НОК тоже Тимурке - принадлежит...

Да не... Тимошке, просто взял немношко...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:20
#415
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Цитата:
ladas:
что есть другие варианты?

Варианты всегда есть.
Просто это на много дольше.
У меня тоде хоккем старшой занимался, в Горняке, но Когда началось, плати за все сам, даже не за час, а за 45 минут, но это же дурдом..
Причем в аренду надо было брать все, свое нельзя приносить..
Выбора не оставили и сегодня он программист..
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
296
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:24
#416
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Цитата:
111:
Еще раз, имена наших русскоязычных олимпийцев хоккеистов в студию.. А то как то ничем не аргументированная расисткая ненависть получается..


Найди в инете состав хоккейной сборной Казахстана на Олимпиаде в Нагано, посмотри. Там были все свои, из Усть-Каменогорска, даже звездный тренер был свой. А казахи и зимние виды спорта - вещи несовместимые, это факт, их там просто нет. Хочется называть это расизмом - да на здоровье, суть от этого не поменяется
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:27
#417
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А у меня то все трое русскоязычные..
И что?
Да просто там уже все было решено, хозяевами покупателями, кто и что и на ком бабло отмывать..
Именно.
Покупают за несколько миллионов долларов хоккеиста с России, а платят ему 60 тысяч условно.
Раньше так было.
Жили они по 6 человек в общаге.
С женами у меня жили, одни не могли забереметь, у меня родили..
Все мою хату с хорошей аурой хвалили..
Но никаких миллионов евро они не получали.
Получали все, тренера, клуб и тд..
Но не они..
Такие вме беззубые..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:28
#418
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60 тысяч тенге в смысле., Вот какая зп была у хоккеистов некоторое время назад..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:31
#419
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Цитата:
dvb:
Найди в инете состав хоккейной сборной Казахстана на Олимпиаде в Нагано, посмотри.

Хм..
Были медали у нашей сборной?
Может ты чего то путаешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9098
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 22:32
#420
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Цитата:
dvb:
были все свои, из Усть-Каменогорска, даже

Гнать то не надо дорогуша .
С Усть-камена нет столько хоккеистов.
Это все купленные россияне..
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Страница 28 из 29«1...26272829»
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