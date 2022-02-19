Отправлено: - 21:44

yudjin:

В Казахстане 19 миллионов, зима пол года... и ноль. В чем причина?

Цитата:Все очевидно - зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которых с каждым годом все меньше. Тренерские школы давно развалены, достаточно вспомнить хоккей в Усть-Каменогорске.Казахов лыжников или хоккеистов практически нет и, я думаю, не будет. Не говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.