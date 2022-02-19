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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9089
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 20:58
#406
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Как то у нас, тут правильно заметили, взяли Манезу, чиншайло и еще каких то, а их было много, человек 50, отбор проходили жёсткий, так вот, стоит только посмотреть, кто из них курировал и все станет понятно.
Масимову конечно привет..

[Исправлено: 111, 19.02.2022 - 21:00]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
295
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:44
#407
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Цитата:
yudjin:
В Казахстане 19 миллионов, зима пол года... и ноль. В чем причина?


Все очевидно - зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которых с каждым годом все меньше. Тренерские школы давно развалены, достаточно вспомнить хоккей в Усть-Каменогорске.
Казахов лыжников или хоккеистов практически нет и, я думаю, не будет. Не говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9089
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:55
#408
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Цитата:
dvb:
зимние виды спорта спорта в этой стране развивают только русскоязычные, которы

Имена пожалуйста..
И их медали..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24318
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:56
#409
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Цитата:
dvb:
е говоря уже про технически сложные виды спорта типа трамплина, саней и горных лыж.

Да, нет в Казахстане - снега, горок тоже нет.НОК тоже Тимурке - принадлежит... :lol: :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9089
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:57
#410
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Цитата:
dvb:
оккей в Усть-Каменогорске. Казахов лыжников или хоккеистов практически нет

Еще раз, имена наших русскоязычных олимпийцев хоккеистов в студию..
А то как то ничем не аргументированная расисткая ненависть получается..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24318
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 21:57
#411
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Цитата:
111:
И их медали..

Жок - медалей... :lol: :-o
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Страница 28 из 28«1...262728
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