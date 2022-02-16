Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 21:30

А потом в ход пошла замороженная вишня, это когда денег жаль было на клубнику..

А Амирка, да, ему конечно основное, иы пользовались, тратили максимум три штучки клубники..

Как вспомню ее у нее на животике..