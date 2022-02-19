Отправлено: - 19:16

Охотник:

Свои деньги считайте

сайлау курманов:

простым людям пристали

Цитата:Цитата:Наверное , денег семейки не вернут никогда в Казахстан, по крайней мере - это не простое и быстрое дело. Они , сидя у арабов, наймут классных зарубежных юристов и ничего им никто не сделает. Чихать они хотели на Родину и мнение простых людей.