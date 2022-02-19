Отправлено: - 17:53

ACROS:

И это его золотая "ответка"

111:

Ну что там по зачетам, выиграл ли я второе шампанское или нет..

Цитата:отвертка не отвертка.. а в золотых ботинках Ман Саныч вышел на цветочную церемонию награжденияЦитата:ты как алкоголик... сам придумал, сам налил...Где твой внятный, как у меня, прогноз?Покажи номер поста на эти 3 вопроса?1. Количество медалей и итоговое место Казахстана2. Количество медалей и итоговое место России3. Тройку лидеров в медальном зачете.Мой вариант:1. 0 ----2. 15 ....10 место3. Норвегия, Канада, США