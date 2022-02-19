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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 27 из 27«1...252627
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8252
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 17:53
#391
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Цитата:
ACROS:
И это его золотая "ответка"

отвертка не отвертка.. а в золотых ботинках Ман Саныч вышел на цветочную церемонию награждения


Цитата:
111:
Ну что там по зачетам, выиграл ли я второе шампанское или нет..

ты как алкоголик... сам придумал, сам налил...
Где твой внятный, как у меня, прогноз?
Покажи номер поста на эти 3 вопроса?

1. Количество медалей и итоговое место Казахстана
2. Количество медалей и итоговое место России
3. Тройку лидеров в медальном зачете.

Мой вариант:
1. 0 ----
2. 15 ....10 место
3. Норвегия, Канада, США
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9073
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 18:08
#392
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Цитата:
111:
США вторые, Китай третий.

Цитата:
111:
Норвегия первое..

Цитата:
111:
Даю 4е почетное место России..

Усе на первой странице еще до Открытия.
А потому ставки эти более высокооплачиваемы..
А вот где ты опрос свой засунул, надо было сразу в шапку выводить.
Вот и думай, спрашивал ты или нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9073
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 18:09
#393
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Германии давал пятое место.
Это наверно вторая страница, не смотрел уже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9073
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 18:10
#394
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Казахстан, про него сказал седьмое с конца..
Да его и а конце не видно.
Вообще ничего..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8252
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 18:24
#395
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Цитата:
111:
Норвегия первое..

ну вот только это ты и угадал)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9073
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 18:59
#396
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Цитата:
yudjin:
ну вот только это ты и угадал)

Ну это и самое главное.
Угадать победителя до, а не по ходу.
Это ведь у тебя по существу опрос после начала Олимпиады, когда уже более менее все известно..
А значит это уже другое.
В опросе не указано, когда давать ответ, а может быть вообще в последний день, в последнюю минуту олимпиады?
А потому опрос в корне неверен, от слова вообще..

[Исправлено: 111, 19.02.2022 - 19:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9073
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 19:09
#397
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Цитата:
yudjin:
Мой вариант: 1. 0 ---- 2. 15 ....10 место 3. Норвегия, Канада, США

Это когда ты напечатал ответ, сегодня?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8252
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 19:19
#398
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Цитата:
111:
Это когда ты напечатал ответ, сегодня?

здрасти, приехали... 05.02.22 - 20:15
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