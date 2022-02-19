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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43597
Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 09:50
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«Не хлебом единым жив человек» - эта народная мудрость стала особенно очевидной в период карантинных ограничений. Нормальные люди нуждаются в духовной жизни, нам позарез нужны театры и филармонии, библиотеки и музеи. Они заполняют возникший вакуум и помогают человеку оставаться человеком.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8249
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 09:50
#1
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Аркадию Семеновичу сегодня исполняется... 80 лет!!!
Ну 60..65 максимум... нет, 80!!!
Здоровья, крепости духа, непоколебимости взглядов, остроты ума и слова!
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
204
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 10:52
#2
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Цитата:
«Не хлебом единым жив человек» - эта народная мудрость стала особенно очевидной в период карантинных ограничений. Нормальные люди нуждаются в духовной жизни, нам позарез нужны театры и филармонии, библиотеки и музеи. Они заполняют возникший вакуум и помогают человеку оставаться человеком.

Вот так вот взять "ничтоже сумняшеся" слова из Евангелия, и совершенно исказить их смысл и посыл. Слова эти из эпизода искушение Христа в пустыне, когда в ответ на предложение искусителя превратить камни в хлеб:
"Иисус сказал ему в ответ: написано, что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим»." (Лук 4:4)
Никакая это не народная мудрость о том, что нам нужны театры.
Уж лучше взял бы поговорку римского плебса: хлеба и зрелищ, как иллюстрацию к теме.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9068
Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 11:11
#3
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Интересно, тов.Денисов верит в Бога?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2578
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 11:15
#4
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Цитата:
yudjin:
сегодня исполняется... 80 лет!!!


Молодец!! Хорошо держиться.
И речь связная и логика мысли ВСЕГДА присутствует в его высказываниях, по сравнению с другими заслуженными пенсионерами.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12033
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 12:34
#5
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Цитата:
yudjin:
Аркадию Семеновичу сегодня исполняется... 80 лет!!! Ну 60..65 максимум... нет, 80!!!

Да действительно чувствуется возраст
Статья путанная обо всем и ниочем
Просто ностальгия деда о былом и возмущение о нынешнем
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2578
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 12:51
#6
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Цитата:
abaika95:



Сегодня можно и не критиковать: всё таки день рождение и притом - юбилей.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
415
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 13:52
#7
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Цитата:
Alehander:

Хех...©
В современной России выражение приобрело дополнительную популярность после выхода в свет (1956) романа «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева (1918—1998).Смысл выражения: для полного счастья человеку мало материального благополучия, ему необходима духовная пища, моральное удовлетворение.

Клик мышью или нажать пальцем))
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
204
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 15:53
#8
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Не хлебом единым! - сказал повар школьной столовой, и добавил в котлеты немного мяса
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2809
Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 16:12
#9
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Цитата:
ACROS:
Сегодня можно и не критиковать: всё таки день рождение и притом - юбилей.


О чём Вы?
Это же для тех, кто знает, что такое такт, воспитанность, вежливость, корректность...
А для этого субъекта уже сам возраст ПОРОК, всех форумных пенсионеров уличил в этом грехе, постоянно тыкая этим в постах, когда ему не хватало ума для контраргументов

[Исправлено: таноми52, 19.02.2022 - 16:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9068
Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 16:21
#10
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В таком случае нужно спросить у всей редакции, молераторов, писателей, у того же Ильяса, когда у них дни рождения, чтобы быть воспитанными..
А в остальное время можно критиковать..
А то как то выборочно получается..
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
204
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 16:41
#11
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Цитата:
https://top-news.kz/ja-ne-stadnyj-chelovek-arkadiju-denisovu-segodnja-ispolnjaetsja-80-let/

Цитата:

Я готов идти даже в фашистскую партию, если она будет решать проблемы людей и приносить пользу обществу
. Ммдааа...иногда года приходят одни.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9068
Аркадий ДЕНИСОВ: Кто поднимет это знамя?
Отправлено: 19.02.22 - 16:49
#12
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Цитата:
Alehander:
готов идти даже в фашистскую партию,

В принципе, Гитлер поднял в 30х Германию и только благодаря только и только нацистам, Германия и сегодня одна из первых экономик в мире..
Тут с тов.Денисовым конечно многие будут солиларны.
С Днем рождения!
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