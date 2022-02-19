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«Не хлебом единым жив человек» - эта народная мудрость стала особенно очевидной в период карантинных ограничений. Нормальные люди нуждаются в духовной жизни, нам позарез нужны театры и филармонии, библиотеки и музеи. Они заполняют возникший вакуум и помогают человеку оставаться человеком.

Цитата:Вот так вот взять "ничтоже сумняшеся" слова из Евангелия, и совершенно исказить их смысл и посыл. Слова эти из эпизода искушение Христа в пустыне, когда в ответ на предложение искусителя превратить камни в хлеб:"Иисус сказал ему в ответ: написано, что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим»." (Лук 4:4)Никакая это не народная мудрость о том, что нам нужны театры.Уж лучше взял бы поговорку римского плебса: хлеба и зрелищ, как иллюстрацию к теме.