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С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43597
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 17.02.22 - 20:14
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику безвозвратного отлова бродячих животных, а регулировать их численность будут только стерилизацией за счет средств из госбюджета. Готова ли наша страна к такой гуманности?
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Результаты опроса
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2578
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 17.02.22 - 20:14
Бродячих собак - стрелять, стрелять и ещё раз только стрелять !! 9 граммов и никаких забот.
Идиотизм это - отлавливать и содержать бродячих собак за счёт моих налогов.
Идиотизм это - отлавливать и содержать бродячих собак за счёт моих налогов.
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 17.02.22 - 21:09
Цитата:
А не проще не стрелять, а наказывать тех, кто выкидывает животных на улицу?! Конечно, застрелить проще всего, но от этого бродячие животные не перестанут появляться на улицах.
ACROS:
А не проще не стрелять, а наказывать тех, кто выкидывает животных на улицу?! Конечно, застрелить проще всего, но от этого бродячие животные не перестанут появляться на улицах.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24311
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 18.02.22 - 00:17
Цитата:
Перестанут, если их стрелять, каждую неделю...
Уже не ваш земляк:
но от этого бродячие животные не перестанут появляться на улицах.
но от этого бродячие животные не перестанут появляться на улицах.
Перестанут, если их стрелять, каждую неделю...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8730
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 18.02.22 - 00:20
Цитата:
В смысле хозяев, выбрасывающих животных на улицу?
Тогда быстро истебят.
drakon:
Перестанут, если их стрелять, каждую неделю...
Перестанут, если их стрелять, каждую неделю...
В смысле хозяев, выбрасывающих животных на улицу?
Тогда быстро истебят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8730
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 18.02.22 - 00:26
Цитата:
Это сложно, откуда берутся бездомные дети, людям объяснять. А про животных и подавно.
Уже не ваш земляк:
А не проще не стрелять, а наказывать тех, кто выкидывает животных на улицу?
А не проще не стрелять, а наказывать тех, кто выкидывает животных на улицу?
Это сложно, откуда берутся бездомные дети, людям объяснять. А про животных и подавно.
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 18.02.22 - 23:52
Цитата:
Я здесь уже скидывал ссылочку на исследования, что стрельбой проблема бродячих животных не решается. Природа не терпит пустоты. На место тех, застреленных, придут другие.Но вот если этих животных отловить, простерилизовать, а потом вернуть в места обитания, то проблем в дальнейшем будет меньше. Да и эти бродячие животные уничтожают тех же крыс. От которых вреда гораздо больше, чем от тех же собак.
ACROS:
Я здесь уже скидывал ссылочку на исследования, что стрельбой проблема бродячих животных не решается. Природа не терпит пустоты. На место тех, застреленных, придут другие.Но вот если этих животных отловить, простерилизовать, а потом вернуть в места обитания, то проблем в дальнейшем будет меньше. Да и эти бродячие животные уничтожают тех же крыс. От которых вреда гораздо больше, чем от тех же собак.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9068
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 19.02.22 - 16:42
Цитата:
Ты хочешь держать стаи озверевших собак, которые уничтожают якобы крыс по всему твоему району?
А может попробовать там бороться с крысами другими методами, более современными, чем держать стаи голодных псов у помоек?
У нас вообще крыс не видел, чтобы как у вас там бегали по городу, словно в средневековье..
Разводи кошек крысоловов, но за ними надо ухаживать.
Если не будешь ухаживать за дикими собаками, они детей начнут жрать, когда крысы быстро поумнеют, что собаки оказываются кроме крыс ниче не едят..
А крысы более умный и продвинутый вид..
Уже не ваш земляк:
Да и эти бродячие животные уничтожают тех же крыс. От которых
Да и эти бродячие животные уничтожают тех же крыс. От которых
Ты хочешь держать стаи озверевших собак, которые уничтожают якобы крыс по всему твоему району?
А может попробовать там бороться с крысами другими методами, более современными, чем держать стаи голодных псов у помоек?
У нас вообще крыс не видел, чтобы как у вас там бегали по городу, словно в средневековье..
Разводи кошек крысоловов, но за ними надо ухаживать.
Если не будешь ухаживать за дикими собаками, они детей начнут жрать, когда крысы быстро поумнеют, что собаки оказываются кроме крыс ниче не едят..
А крысы более умный и продвинутый вид..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9068
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 19.02.22 - 16:45
Интересно, абсурд.
Если в доме появились тараканы, надо развести дома крокодилов, от голода они будут гоняться за тупыми тараканами, которые будут только и делать, что ждать, когда их откушают млекопитающие..
А потом?
Если в доме появились тараканы, надо развести дома крокодилов, от голода они будут гоняться за тупыми тараканами, которые будут только и делать, что ждать, когда их откушают млекопитающие..
А потом?
-
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