Отправлено: - 16:42

Уже не ваш земляк:

Да и эти бродячие животные уничтожают тех же крыс. От которых

Цитата:Ты хочешь держать стаи озверевших собак, которые уничтожают якобы крыс по всему твоему району?А может попробовать там бороться с крысами другими методами, более современными, чем держать стаи голодных псов у помоек?У нас вообще крыс не видел, чтобы как у вас там бегали по городу, словно в средневековье..Разводи кошек крысоловов, но за ними надо ухаживать.Если не будешь ухаживать за дикими собаками, они детей начнут жрать, когда крысы быстро поумнеют, что собаки оказываются кроме крыс ниче не едят..А крысы более умный и продвинутый вид..