«Не хлебом единым жив человек» - эта народная мудрость стала особенно очевидной в период карантинных ограничений. Нормальные люди нуждаются в духовной жизни, нам позарез нужны театры и филармонии, библиотеки и музеи. Они заполняют возникший вакуум и помогают человеку оставаться человеком. Читать новость
«Не хлебом единым жив человек» - эта народная мудрость стала особенно очевидной в период карантинных ограничений. Нормальные люди нуждаются в духовной жизни, нам позарез нужны театры и филармонии, библиотеки и музеи. Они заполняют возникший вакуум и помогают человеку оставаться человеком.
Вот так вот взять "ничтоже сумняшеся" слова из Евангелия, и совершенно исказить их смысл и посыл. Слова эти из эпизода искушение Христа в пустыне, когда в ответ на предложение искусителя превратить камни в хлеб: "Иисус сказал ему в ответ: написано, что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим»." (Лук 4:4) Никакая это не народная мудрость о том, что нам нужны театры. Уж лучше взял бы поговорку римского плебса: хлеба и зрелищ, как иллюстрацию к теме.
ACROS: Сегодня можно и не критиковать: всё таки день рождение и притом - юбилей.
О чём Вы? Это же для тех, кто знает, что такое такт, воспитанность, вежливость, корректность... А для этого субъекта уже сам возраст ПОРОК, всех форумных пенсионеров уличил в этом грехе, постоянно тыкая этим в постах, когда ему не хватало ума для контраргументов
В таком случае нужно спросить у всей редакции, молераторов, писателей, у того же Ильяса, когда у них дни рождения, чтобы быть воспитанными.. А в остальное время можно критиковать.. А то как то выборочно получается..
В принципе, Гитлер поднял в 30х Германию и только благодаря только и только нацистам, Германия и сегодня одна из первых экономик в мире.. Тут с тов.Денисовым конечно многие будут солиларны. С Днем рождения!
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