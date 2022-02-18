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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
a
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- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15782
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 14:00
еще одна бронза у России
ски-крос.
[Исправлено: alex_60, 18.02.2022 - 14:01]
ски-крос.
[Исправлено: alex_60, 18.02.2022 - 14:01]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 14:11
Завершился женский биатлон-лотерея. Француженка не дала астматикам завоевать золото, они остались с серебром и бронзой. Резцова начала за упокой, закончила на 5 месте. Могла и лучше... но тут лотерея.
Скоро мужской масс-старт и конькобежный спорт.
Скоро мужской масс-старт и конькобежный спорт.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 14:50
Денис Кузин пробежал свою дистанцию.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 15:04
Казахстан уже давно не важен.
Важен мой прогноз, Норвегия, США, Китай..
Болеем за них.
Одно шампанское я уже выиграл.
А теперь еще хочется календарик от НГ..
Важен мой прогноз, Норвегия, США, Китай..
Болеем за них.
Одно шампанское я уже выиграл.
А теперь еще хочется календарик от НГ..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 21:41
Смотрю хоккей Россия -Швеция ,смотрю на Qазспорте. Немного неприятно - комментатор, который на русском озвучивает, топит за шведов , конкретно. Не знаю, правильно это или нет, патриотично или наоборот?
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 21:51
Россия в финале!
Цитата:
Тоже заметил.
[Исправлено: yudjin, 18.02.2022 - 21:52]
Цитата:
olegggon: Немного неприятно - комментатор, который на русском озвучивает, топит за шведов , конкретно
Тоже заметил.
[Исправлено: yudjin, 18.02.2022 - 21:52]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 21:51
Ну вот, обкакался комметатор Qазспорта БРОссия победила.Ураааа.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 22:03
Цитата: "Денис Кузин пробежал свою дистанцию"
В "КН" вон пишут, что заканчивает он со своей карьерой. Снова вроде там извинялся перед болельщиками, что снова не смог...
В "КН" вон пишут, что заканчивает он со своей карьерой. Снова вроде там извинялся перед болельщиками, что снова не смог...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 22:10
Цитата:
Это в своем инстаграме он написал.
3DO:
В "КН" вон пишут, что заканчивает он со своей карьерой. Снова вроде там извинялся перед болельщиками, что снова не смог...
В "КН" вон пишут, что заканчивает он со своей карьерой. Снова вроде там извинялся перед болельщиками, что снова не смог...
Это в своем инстаграме он написал.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 22:11
Цитата: "Это в своем инстаграме он написал"
Ааа, ну я там не зарегистрирован, увидел только в "КаэН"
Ааа, ну я там не зарегистрирован, увидел только в "КаэН"
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 14:19
Триумф российских лыжников! 30 км по морозу и ветру.
Золото у Большунова
Серебро у Якимушкина
4 - Мальцев
6 - Спицов
Золото у Большунова
Серебро у Якимушкина
4 - Мальцев
6 - Спицов
A
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2578
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 14:37
Цитата:
Теперь звание "Супергонщик" у Большунова по праву сильнейшего: до сего момента у них с Клебо, было по два золото, теперь Большунов по праву может повернуться к Клебо - ЗАДОМ.
И это его золотая "ответка" Клебо за подставленную лыжную палку и третье место на прошлых гонках.
[Исправлено: ACROS, 19.02.2022 - 14:40]
yudjin:
Теперь звание "Супергонщик" у Большунова по праву сильнейшего: до сего момента у них с Клебо, было по два золото, теперь Большунов по праву может повернуться к Клебо - ЗАДОМ.
И это его золотая "ответка" Клебо за подставленную лыжную палку и третье место на прошлых гонках.
[Исправлено: ACROS, 19.02.2022 - 14:40]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 16:23
Ну что там по зачетам, выиграл ли я второе шампанское или нет..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 19.02.22 - 16:24
Главного болельщика нет, тяжело пошло..
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