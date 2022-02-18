Отправлено: - 14:37

yudjin:



[Исправлено: ACROS, 19.02.2022 - 14:40]

Цитата:Теперь звание "Супергонщик" у Большунова по праву сильнейшего: до сего момента у них с Клебо, было по два золото, теперь Большунов по праву может повернуться к Клебо - ЗАДОМ.И это его золотая "ответка" Клебо за подставленную лыжную палку и третье место на прошлых гонках.