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≡ Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43597
Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут подозрение налоговой
Отправлено: 19.02.22 - 14:28
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Комитет госдоходов Казахстана будет отслеживать активность переводов физлиц. В Казахстане разработали проект критериев, по которым налоговая будет определять, ведет физлицо предпринимательскую деятельность путем переводов или нет.
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§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
222
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 14:28
#1
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Всё никак не успокоются! Свои деньги считайте в Лондоне и на кананарах,с простых людей только и знают деньги драть
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5112
Re: Мобильные переводы физлиц: какие денежные переводы вызовут...
Отправлено: 19.02.22 - 16:09
#2
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Действительно, чего простым людям пристали, пусть миллиардные переводы сканируют и выясняют откуда такие деньжища....
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