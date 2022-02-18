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≡ Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43596
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "QAZAQSTAN" рассказал о разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным насчет территориального вопроса.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
107
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:38
#30
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так кто же первым начал?!

ТАКИЕ темы начинают глупые.
Умные их закрывают.
...
А если быть точным, то начал её некто Горбачёв ещё в 1991-93 годах, не помню конкретно.
Кто-то до сих пор сомневается в низком уровне его интеллекта?
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
584
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:38
#31
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Цитата:
ACROS:
интернет работал лучше и покрывал всю земную поверхность, не то что сейчас

Это без сомнения. Таперича не то шо давеча
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
584
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:43
#32
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Цитата:
Skeptic:
Кто-то до сих пор сомневается в низком уровне его интеллекта?

Но страну про-ал гениально
Профайл
S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
107
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:45
#33
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Цитата:
111:
Солженицын

Это вы про "Как нам обустроить Россию"?
Солженицын - сшанский писатель. Ему простительно не знать историю СССР и суть происходящего на его территории. Они там ни истории не учат, ни географии...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2577
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 19.02.22 - 11:46
#34
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Цитата:
Skeptic:
начал её некто Горбачёв ещё в 1991-93 годах


Наверное, не он, а скорее Никита Сергеевич, когда в 50-х годах прошлого века ХОТЕЛ создать из северных областей Казахстана - Целинный край с административным присоединением к Российской Федерации и передачей нескольких районов Южно-Казахстанской области Узбекской ССР.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2577
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 19.02.22 - 11:54
#35
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Цитата:
гражданин СССР:
про-ал гениально


Да, что есть то есть: Горби и ЕБЛН - эти люди из одной когорты: - один , как вы изящно выразились - ПРО-АЛ великую супердержаву буквально напичканную несметными природными богатствами, второй - проделал то же самое и с такой же страной и с такими же несметными природными богатствами.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
584
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:55
#36
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А ничего, что Казахстан был в составе РСФСР?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12033
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 12:37
#37
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Цитата:
гражданин СССР:
А ничего, что Казахстан был в составе РСФСР?

А ничего что потом Казахстан стал ССР? А до этого были области в составе РИ
А до этого было казакское ханство а московская Русь была в составе большой орды
А ещё до этого была единая монгольская империя
Какой отрывок интереснее?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12033
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 12:41
#38
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Цитата:
гражданин СССР:
Специально для русофобствующих идиотов - "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть." Отто Фон Бисмарк

Проблема всех цитат в интернете это то что их все приписывают мне (Ленин)

Можно документ и контекст где Бисмарк озвучил этот вы*ер?)))
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
107
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 12:55
#39
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Цитата:
ACROS:
Никита Сергеевич

Да. С Крымом у него получилось... Передал в состав Украины.
Казахстану повезло, что председателем правительства тогда был Ташенов. Он отбился от идей Хрущёва.
...
Но это немного другое. Тогда нерушимость Союза ещё мало кто подвергал сомнению и о далёких последствиях не думали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2577
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 19.02.22 - 13:08
#40
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Цитата:
гражданин СССР:
А ничего, что Казахстан был в составе РСФСР?


Насколько я знаю - это схема до 1924 года, кажеться, когда ещё не было союзной республики, а была автономная республика.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
584
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 13:09
#41
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Цитата:
ACROS:
это схема до 1924 года

Атлас 1930 года
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
584
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 13:48
#42
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