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Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
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Я робот(Пользователи)
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- 43596
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "QAZAQSTAN" рассказал о разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным насчет территориального вопроса.
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Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:38
Цитата:
ТАКИЕ темы начинают глупые.
Умные их закрывают.
...
А если быть точным, то начал её некто Горбачёв ещё в 1991-93 годах, не помню конкретно.
Кто-то до сих пор сомневается в низком уровне его интеллекта?
Уже не ваш земляк:
Так кто же первым начал?!
Так кто же первым начал?!
ТАКИЕ темы начинают глупые.
Умные их закрывают.
...
А если быть точным, то начал её некто Горбачёв ещё в 1991-93 годах, не помню конкретно.
Кто-то до сих пор сомневается в низком уровне его интеллекта?
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:38
Цитата:
Это без сомнения. Таперича не то шо давеча
ACROS:
интернет работал лучше и покрывал всю земную поверхность, не то что сейчас
интернет работал лучше и покрывал всю земную поверхность, не то что сейчас
Это без сомнения. Таперича не то шо давеча
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:43
Цитата:
Но страну про-ал гениально
Skeptic:
Кто-то до сих пор сомневается в низком уровне его интеллекта?
Кто-то до сих пор сомневается в низком уровне его интеллекта?
Но страну про-ал гениально
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:45
Цитата:
Это вы про "Как нам обустроить Россию"?
Солженицын - сшанский писатель. Ему простительно не знать историю СССР и суть происходящего на его территории. Они там ни истории не учат, ни географии...
111:
Солженицын
Солженицын
Это вы про "Как нам обустроить Россию"?
Солженицын - сшанский писатель. Ему простительно не знать историю СССР и суть происходящего на его территории. Они там ни истории не учат, ни географии...
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 19.02.22 - 11:46
Цитата:
Наверное, не он, а скорее Никита Сергеевич, когда в 50-х годах прошлого века ХОТЕЛ создать из северных областей Казахстана - Целинный край с административным присоединением к Российской Федерации и передачей нескольких районов Южно-Казахстанской области Узбекской ССР.
Skeptic:
начал её некто Горбачёв ещё в 1991-93 годах
начал её некто Горбачёв ещё в 1991-93 годах
Наверное, не он, а скорее Никита Сергеевич, когда в 50-х годах прошлого века ХОТЕЛ создать из северных областей Казахстана - Целинный край с административным присоединением к Российской Федерации и передачей нескольких районов Южно-Казахстанской области Узбекской ССР.
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 19.02.22 - 11:54
Цитата:
Да, что есть то есть: Горби и ЕБЛН - эти люди из одной когорты: - один , как вы изящно выразились - ПРО-АЛ великую супердержаву буквально напичканную несметными природными богатствами, второй - проделал то же самое и с такой же страной и с такими же несметными природными богатствами.
гражданин СССР:
про-ал гениально
про-ал гениально
Да, что есть то есть: Горби и ЕБЛН - эти люди из одной когорты: - один , как вы изящно выразились - ПРО-АЛ великую супердержаву буквально напичканную несметными природными богатствами, второй - проделал то же самое и с такой же страной и с такими же несметными природными богатствами.
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 11:55
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 12:37
Цитата:
А ничего что потом Казахстан стал ССР? А до этого были области в составе РИ
А до этого было казакское ханство а московская Русь была в составе большой орды
А ещё до этого была единая монгольская империя
Какой отрывок интереснее?
гражданин СССР:
А ничего, что Казахстан был в составе РСФСР?
А ничего, что Казахстан был в составе РСФСР?
А ничего что потом Казахстан стал ССР? А до этого были области в составе РИ
А до этого было казакское ханство а московская Русь была в составе большой орды
А ещё до этого была единая монгольская империя
Какой отрывок интереснее?
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 12:41
Цитата:
Проблема всех цитат в интернете это то что их все приписывают мне (Ленин)
Можно документ и контекст где Бисмарк озвучил этот вы*ер?)))
гражданин СССР:
Специально для русофобствующих идиотов - "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть." Отто Фон Бисмарк
Специально для русофобствующих идиотов - "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть." Отто Фон Бисмарк
Проблема всех цитат в интернете это то что их все приписывают мне (Ленин)
Можно документ и контекст где Бисмарк озвучил этот вы*ер?)))
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 12:55
Цитата:
Да. С Крымом у него получилось... Передал в состав Украины.
Казахстану повезло, что председателем правительства тогда был Ташенов. Он отбился от идей Хрущёва.
...
Но это немного другое. Тогда нерушимость Союза ещё мало кто подвергал сомнению и о далёких последствиях не думали.
ACROS:
Никита Сергеевич
Никита Сергеевич
Да. С Крымом у него получилось... Передал в состав Украины.
Казахстану повезло, что председателем правительства тогда был Ташенов. Он отбился от идей Хрущёва.
...
Но это немного другое. Тогда нерушимость Союза ещё мало кто подвергал сомнению и о далёких последствиях не думали.
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 19.02.22 - 13:08
Цитата:
Насколько я знаю - это схема до 1924 года, кажеться, когда ещё не было союзной республики, а была автономная республика.
гражданин СССР:
А ничего, что Казахстан был в составе РСФСР?
А ничего, что Казахстан был в составе РСФСР?
Насколько я знаю - это схема до 1924 года, кажеться, когда ещё не было союзной республики, а была автономная республика.
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 13:09
Цитата:
Атлас 1930 года
ACROS:
это схема до 1924 года
это схема до 1924 года
Атлас 1930 года
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 13:48
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