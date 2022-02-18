Отправлено: - 11:38

Уже не ваш земляк:

Так кто же первым начал?!

Цитата:ТАКИЕ темы начинают глупые.Умные их закрывают....А если быть точным, то начал её некто Горбачёв ещё в 1991-93 годах, не помню конкретно.Кто-то до сих пор сомневается в низком уровне его интеллекта?