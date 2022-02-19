Отправлено: - 10:40

3DO:

Допускаю частично лишь "вульгарную, непристойную информацию" - но и то, это могли бы "запикать", заменить на более тактичные формулировки.

Цитата:Да им проще удалить, чем подкорректировать!Вот именно в этом и состоит их работа!