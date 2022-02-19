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3DO
* 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2127
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 09:45
#3581
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Какие правила газеты нарушил пост #8 в теме "Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае"
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
360
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:11
#3582
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Цитата:
3DO:

Ваше сообщение нарушило следующий пункт Соглашения
Цитата:
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1501
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:29
#3583
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Цитата:
Rexyn:

А вот если бы вы следовали этим правилам, которые вы процитировали, то половину форума можно было бы покрасить!Особенно абайку, Сабыра, Полиграфа, Внучка.За разжигание розни и за клевету.
Так что было бы неплохо, если бы вы реально соблюдали правила!
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3DO
* 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2127
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:32
#3584
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А можно конкретно, какие именно слова в моем посте нарушили озвученные Вами правила?
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3DO
* 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2127
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:34
#3585
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Допускаю частично лишь "вульгарную, непристойную информацию" - но и то, это могли бы "запикать", заменить на более тактичные формулировки.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1501
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:40
#3586
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Цитата:
3DO:
Допускаю частично лишь "вульгарную, непристойную информацию" - но и то, это могли бы "запикать", заменить на более тактичные формулировки.

Да им проще удалить, чем подкорректировать!Вот именно в этом и состоит их работа!
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3DO
* 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2127
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:42
#3587
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Да, признаю, и изначально он таким и задумывался - это довольно грубый, не тактичный был комментарий. Такова реакция на повторяющиеся слова одного из форумчан.

[Исправлено: Rexyn, 19.02.2022 - 10:43]
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3DO
* 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2127
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:44
#3588
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Цитата: "Да им проще удалить, чем подкорректировать!"
Увы, да, Вы правы. Раньше с этим было лучше на сайте при Колоколовой (светлая память). Грубые фразы модераторы просто редактировали, но посты не удаляли.
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3DO
* 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2127
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:46
#3589
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Вы даже скриншот удалили моего сообщения, который я специально приложил, чтобы быть честным, где, что я не корректно написал. И признал. Ваша позиция ясна. Спасибо за уделенное время. Всего доброго.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
360
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.02.22 - 10:47
#3590
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Цитата:
3DO:
А можно конкретно, какие именно слова в моем посте нарушили озвученные Вами правила?

Мы не будем цитировать здесь ту часть, которая нарушает правила.

Цитата:
3DO:
Да, признаю, и изначально он таким и задумывался - это довольно грубый, не тактичный был комментарий. Такова реакция на повторяющиеся слова одного из форумчан.

И скриншот, в котором все могут прочитать оскорбительные выпады в адрес конкретного пользователя, тоже вставлять не стоит.

Цитата:
3DO:
Допускаю частично лишь "вульгарную, непристойную информацию" - но и то, это могли бы "запикать", заменить на более тактичные формулировки.


Пришлось бы удалить почти половину комментария. Поэтому корректировка нецелесообразна. Учитесь сразу выражать свои мысли без оскорблений, вульгарности.
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