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Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43595
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "QAZAQSTAN" рассказал о разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным насчет территориального вопроса.
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Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
Цитата:
таких журналитов-провокаторов надо проверить на членство в каких-то деструктивных и экстремистских организациях.
задал вопрос журналист.
таких журналитов-провокаторов надо проверить на членство в каких-то деструктивных и экстремистских организациях.
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:44
-Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи."
Эти же слова прям копия, я сказал тут, среди соседей в вацапе..
Двор АльФараби 85.
На что мне потом начали звонить лично и посылать жить в "свою" Россию..
Но не трогать Турцию и Китай..
[Исправлено: 111, 18.02.2022 - 15:44]
Эти же слова прям копия, я сказал тут, среди соседей в вацапе..
Двор АльФараби 85.
На что мне потом начали звонить лично и посылать жить в "свою" Россию..
Но не трогать Турцию и Китай..
[Исправлено: 111, 18.02.2022 - 15:44]
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:46
Хех..
А президент повторил за мной..
Как он узнал.
Причем меня заставляли свои слова забрать обратно из чата..
А я не забрал, такой вот скверный характер.
А президент видимо прочитал их и повторил..
Во дела..
А президент повторил за мной..
Как он узнал.
Причем меня заставляли свои слова забрать обратно из чата..
А я не забрал, такой вот скверный характер.
А президент видимо прочитал их и повторил..
Во дела..
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 16:38
Цитата:
скорее, ты повторил дежурные слова предыдущего, который часто это говорил, но делал по своему... восточный менталитет, однако...
111:
А президент повторил за мной.. Как он узнал.
А президент повторил за мной.. Как он узнал.
скорее, ты повторил дежурные слова предыдущего, который часто это говорил, но делал по своему... восточный менталитет, однако...
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 17:00
Цитата:
Нет, сюда скидывал же
yudjin:
скорее, ты повторил дежурные слова предыдущего
скорее, ты повторил дежурные слова предыдущего
Нет, сюда скидывал же
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 102
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 18.02.22 - 17:13
Серьёзные люди в своих действиях руководствуются официальными данными/информацией, подписанными документами. Даже если их содержимое им не нравится.
А люди недалёкие и провокаторы пользуются слухами и высказываниями отдельных, ничего не решающих личностей, даже высокосидящих и светящихся в СМИ.
...
Между Казахстаном и Россией проведена огромная работа по демаркации границы. Подписаны соответствующие договоры и соглашения. Итоговый документ сдан в ООН. На этом вопрос закрыт.
Кому надо и выгодно будировать эту тему?
А люди недалёкие и провокаторы пользуются слухами и высказываниями отдельных, ничего не решающих личностей, даже высокосидящих и светящихся в СМИ.
...
Между Казахстаном и Россией проведена огромная работа по демаркации границы. Подписаны соответствующие договоры и соглашения. Итоговый документ сдан в ООН. На этом вопрос закрыт.
Кому надо и выгодно будировать эту тему?
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 17:17
Цитата:
наверное тем, кто в разгар пандемии устраивал акции на конях с флагами по райцентрам и городам.
Skeptic:
Кому надо и выгодно будировать эту тему?
Кому надо и выгодно будировать эту тему?
наверное тем, кто в разгар пандемии устраивал акции на конях с флагами по райцентрам и городам.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 838
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 18.02.22 - 18:34
У путина явно уже плохо с головой и он может любой финтель выбросить. И примеров тому масса. Но ближайшие лет 10 этого можно не боятся,тк у него одно место уже голое после Украины. А через 10 лет,думаю,и он станет жертвой кровавого января. У них у всех одна участь.
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 23:43
Комментарий проходит проверку.
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 23:46
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 676
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 19.02.22 - 00:09
Цитата:
Это тебя надо проверить Мягко стелешь...Затаился и подзуживаешь народ как всегда исподтишка
yudjin:
таких журналитов-провокаторов надо проверить на
таких журналитов-провокаторов надо проверить на
Это тебя надо проверить Мягко стелешь...Затаился и подзуживаешь народ как всегда исподтишка
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8730
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 19.02.22 - 01:29
Цитата:
Как вы любите - "нравится не нравится- терпи моя красавица"
А Президент ясно и чётко выразил свою позицию -""Что касается первого вопроса. Между Казахстаном и Россией подписан Договор о добрососедстве и союзничестве. Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана", – ответил Токаев."
Так что сидите смирно.
ПолиграфЪ Боярышников:
Это тебя надо проверить Мягко стелешь...Затаился и подзуживаешь народ как всегда исподтишка
Это тебя надо проверить Мягко стелешь...Затаился и подзуживаешь народ как всегда исподтишка
Как вы любите - "нравится не нравится- терпи моя красавица"
А Президент ясно и чётко выразил свою позицию -""Что касается первого вопроса. Между Казахстаном и Россией подписан Договор о добрососедстве и союзничестве. Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана", – ответил Токаев."
Так что сидите смирно.
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