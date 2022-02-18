Отправлено: - 18:56

Skeptic:

У нас - ровно наоборот. Выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию. Потому и имеем, что имеем.

Цитата:Вот, Вот ни чего и не имеем.30 лет носимся со словом независимость, а что такое Суверенитет, забыли напрочь.