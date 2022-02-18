В Китае, поняв, что кроме расхода электроэнергии от майниговых ферм толку никакого нет, резко "перекрыли" им воздух. Тогда эти «фермеры», задыхаясь, побежали в Казахстан. Ну а у нас они вновь задышали полной грудью и быстро расплодились. Читать новость
У них нет цели давать... они грезят великим тураном, оторвать от России и подмять под себя руководство Казахстана... Отсюда и эти лицеи для промывки мозгов, и строительство домов в столице , и даже больница на рудненской трассе под Кунаем не для того, чтобы лечить наших граждан... а чтобы как можно сильнее влезть со своим самоваром.
очередная, такая себе, аналитика... Взять те же мельницы турецкие. Благодаря им Казахстан был на первом месте по экспотру муки в мире. Не просто зерно продавали, а муку, отруби, крупку, комбикорма. Но, похерили это дело и теперь снова продаем зерно, а не продукт переработки. По майнингу, автор вообще ничего не понимает, но берется "анализировать".
Голова кругом пошла от всей инфы, что льется рекой откуда только возможно. Что нам делать, как быть, куда бежать, что делать. Кто-нибудь просветлённый, проясни ситуацию. Тот оказался воришкой, этот подлизой, как дальше жить????
Криптовалюты - разновидность финансовых пирамид. Реальная стоимость того же биткоина равна стоимости электроэнергии, затраченной на его "производство". И то, при условии его обналичивания. Всё остальное - виртуальные нули на виртуальных счетах. Очередной пузырь, который когда-то лопнет. Как в анекдоте: "Ну-ну, сказало электричество..."
Что касается Турции, то там всё просто. Поскольку сырья для продажи не особо много, там приняли такое таможенное и налоговое законодательство, при котором выгодно вывозить готовую продукцию и ввозить сырьё. Как, впрочем, и в Китае, в Эмиратах и многих других странах. У нас - ровно наоборот. Выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию. Потому и имеем, что имеем.
Цитата: "Криптовалюты - разновидность финансовых пирамид" Вы такие вещи вслух не произносите. Тут есть пара адептов религиозного течения под названием "Вот нищеброды завидуют тем, кто зарабатывает". И плевать какой ценой. А то, что на фоне дефицита чипов, как одна из ветвей дефицита - видеокарты для рядовых пользователей - это херня. То, что перекупы/майнеры их скупают оптом ботами и иными "читами", не давая шансов рядовому потребителю - это херня. Ну пусть люди зарабатываются. Могут жЫ... И в остальном я с Вами согласен. При дефиците определенного продукта, спекулянты, скупающие его использующие/продающей по наценке х2 - таких людей, простите за грубость надо "сажать на бутылку"
сайлау курманов: Голова кругом пошла от всей инфы, что льется рекой откуда только возможно. Что нам делать, как быть, куда бежать, что делать. Кто-нибудь просветлённый, проясни ситуацию. Тот оказался воришкой, этот подлизой, как дальше жить????
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