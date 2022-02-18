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ПолиграфЪ Боярышников:

Это тебя надо проверить Мягко стелешь...Затаился и подзуживаешь народ как всегда исподтишка

Цитата:Как вы любите - "нравится не нравится- терпи моя красавица"А Президент ясно и чётко выразил свою позицию -""Что касается первого вопроса. Между Казахстаном и Россией подписан Договор о добрососедстве и союзничестве. Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана", – ответил Токаев."Так что сидите смирно.