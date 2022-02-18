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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 18:38
#9196
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Цитата:
111:
она у нас номер один будет наверно.. Ей надо только знание казахского языка.. Ну это легко сделать.

у неё же дедушка с таблетками.
Боюсь дедушка не захочет себе имплантировать другой язык.
А то кто его знает как таблетки рассасываться будут.

Да и вообще это крайне опасное занятие!
Я не про таблетки...
Она же даже на идеально ровном льду держаться не умеет. Падает каждую минуту!

Как же она будет по улицам кОстаная ходить, которые вороватые чинушманчики никогда не очищают от снега, льда, и ледяных бугров???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 19:43
#9197
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Цитата:
drakon:


Прошла инфа, что у вас в Баден-Бадене, власти решили конфисковать недвижимость Назарбаева??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:14
#9198
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Цитата:
ACROS:
Прошла инфа, что у вас в Баден-Бадене, власти решили конфисковать недвижимость Назарбаева??

И чё, вернут народу КЗ? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8728
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:24
#9199
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Цитата:
maxsaf:
И чё, вернут народу КЗ?

Ага, аш бегом. :lol: Вот нашёл статью от DW
Это всего один политик. Хотя если вопросом займутся власти, могут и конфисковать. Только Казахстану ничего не перепадёт. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:35
#9200
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Цитата:
Kairat stayer:
Тренеров нужно привлекать, а так

Как то тренера исполняют тут все равно волю хозяев, которые курируют своих спортиков.
А потому лучше купить ее, тренеру, например Тутберидзе заплатить нормально, и пусть оно идет как идет, главное гражданка Казахстана..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:38
#9201
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Что то не понял, подключил наконец Триколор, а там уже война какая то на Донбассе..
Эвакуация.
Значит прав был тут пользователь Акросс вроде, что война начнется 22.02.2022, или как там еще...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:40
#9202
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Цитата:
elektron:
Только Казахстану ничего не перепадёт.

А зачем нам?
Главное отобрать..
Да пусть хоть Сатане достанется..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8728
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:51
#9203
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Цитата:
111:
Главное отобрать..

Так просто не отберут. Нужны основания. А вообще даже не знал, По подсчетам Азаттыка, в имущество в Швейцарии, Франции, Испании, Британии, США и Чехии они вложили не менее 785 миллионов долларов. С учетом германской недвижимости траты на недвижимость на Западе превышают 900 миллионов долларов. Опять же DW :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 21:07
#9204
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Думал щука, оказывается какой то Судак, наверно с Судана..
Южного..
Попробуем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 21:11
#9205
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Цитата:
elektron:
Нужны основания. А

Основания должны подать наши..
Но наши как понял, не будут..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 21:36
#9206
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Ну а сейчас у нас дополнительно пирашки..
Вот кухарка тесто катает..
Пока я отдыхаю..

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3DO
* 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2113
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 21:55
#9207
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Цитата: "И чё, вернут народу КЗ?"
Цитата: "тарифы ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» снижены на 1,46%"
Так вот уже начали, видимо, возвращать. Пока таким образом)))
Дальше больше

[Исправлено: 3DO, 18.02.2022 - 21:56]
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