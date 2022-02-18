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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15782
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 14:00
#376
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еще одна бронза у России
ски-крос.

[Исправлено: alex_60, 18.02.2022 - 14:01]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8246
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 14:11
#377
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Завершился женский биатлон-лотерея. Француженка не дала астматикам завоевать золото, они остались с серебром и бронзой. Резцова начала за упокой, закончила на 5 месте. Могла и лучше... но тут лотерея.
Скоро мужской масс-старт и конькобежный спорт.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8246
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 14:50
#378
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Денис Кузин пробежал свою дистанцию.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 15:04
#379
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Казахстан уже давно не важен.
Важен мой прогноз, Норвегия, США, Китай..
Болеем за них.
Одно шампанское я уже выиграл.
А теперь еще хочется календарик от НГ..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1206
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 21:41
#380
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Смотрю хоккей Россия -Швеция ,смотрю на Qазспорте. Немного неприятно - комментатор, который на русском озвучивает, топит за шведов , конкретно. Не знаю, правильно это или нет, патриотично или наоборот?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8246
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 21:51
#381
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Россия в финале!


Цитата:
olegggon: Немного неприятно - комментатор, который на русском озвучивает, топит за шведов , конкретно

Тоже заметил.

[Исправлено: yudjin, 18.02.2022 - 21:52]
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1206
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 21:51
#382
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Ну вот, обкакался комметатор Qазспорта БРОссия победила.Ураааа.
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3DO
* 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2113
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 22:03
#383
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Цитата: "Денис Кузин пробежал свою дистанцию"
В "КН" вон пишут, что заканчивает он со своей карьерой. Снова вроде там извинялся перед болельщиками, что снова не смог...
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8246
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 18.02.22 - 22:10
#384
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Цитата:
3DO:
В "КН" вон пишут, что заканчивает он со своей карьерой. Снова вроде там извинялся перед болельщиками, что снова не смог...

Это в своем инстаграме он написал.
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Страница 26 из 26«1...242526
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