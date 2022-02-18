Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем

Отправлено: - 22:03

Цитата: "Денис Кузин пробежал свою дистанцию"

В "КН" вон пишут, что заканчивает он со своей карьерой. Снова вроде там извинялся перед болельщиками, что снова не смог...