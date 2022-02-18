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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 18:38
Цитата:
у неё же дедушка с таблетками.
Боюсь дедушка не захочет себе имплантировать другой язык.
А то кто его знает как таблетки рассасываться будут.
Да и вообще это крайне опасное занятие!
Я не про таблетки...
Она же даже на идеально ровном льду держаться не умеет. Падает каждую минуту!
Как же она будет по улицам кОстаная ходить, которые вороватые чинушманчики никогда не очищают от снега, льда, и ледяных бугров???
111:
она у нас номер один будет наверно.. Ей надо только знание казахского языка.. Ну это легко сделать.
она у нас номер один будет наверно.. Ей надо только знание казахского языка.. Ну это легко сделать.
у неё же дедушка с таблетками.
Боюсь дедушка не захочет себе имплантировать другой язык.
А то кто его знает как таблетки рассасываться будут.
Да и вообще это крайне опасное занятие!
Я не про таблетки...
Она же даже на идеально ровном льду держаться не умеет. Падает каждую минуту!
Как же она будет по улицам кОстаная ходить, которые вороватые чинушманчики никогда не очищают от снега, льда, и ледяных бугров???
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 19:43
Цитата:
Прошла инфа, что у вас в Баден-Бадене, власти решили конфисковать недвижимость Назарбаева??
drakon:
Прошла инфа, что у вас в Баден-Бадене, власти решили конфисковать недвижимость Назарбаева??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:14
Цитата:
И чё, вернут народу КЗ?
ACROS:
Прошла инфа, что у вас в Баден-Бадене, власти решили конфисковать недвижимость Назарбаева??
Прошла инфа, что у вас в Баден-Бадене, власти решили конфисковать недвижимость Назарбаева??
И чё, вернут народу КЗ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8728
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:35
Цитата:
Как то тренера исполняют тут все равно волю хозяев, которые курируют своих спортиков.
А потому лучше купить ее, тренеру, например Тутберидзе заплатить нормально, и пусть оно идет как идет, главное гражданка Казахстана..
Kairat stayer:
Тренеров нужно привлекать, а так
Тренеров нужно привлекать, а так
Как то тренера исполняют тут все равно волю хозяев, которые курируют своих спортиков.
А потому лучше купить ее, тренеру, например Тутберидзе заплатить нормально, и пусть оно идет как идет, главное гражданка Казахстана..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:38
Что то не понял, подключил наконец Триколор, а там уже война какая то на Донбассе..
Эвакуация.
Значит прав был тут пользователь Акросс вроде, что война начнется 22.02.2022, или как там еще...
Эвакуация.
Значит прав был тут пользователь Акросс вроде, что война начнется 22.02.2022, или как там еще...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:40
Цитата:
А зачем нам?
Главное отобрать..
Да пусть хоть Сатане достанется..
elektron:
Только Казахстану ничего не перепадёт.
Только Казахстану ничего не перепадёт.
А зачем нам?
Главное отобрать..
Да пусть хоть Сатане достанется..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8728
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 20:51
Цитата:
Так просто не отберут. Нужны основания. А вообще даже не знал, По подсчетам Азаттыка, в имущество в Швейцарии, Франции, Испании, Британии, США и Чехии они вложили не менее 785 миллионов долларов. С учетом германской недвижимости траты на недвижимость на Западе превышают 900 миллионов долларов. Опять же
DW
111:
Главное отобрать..
Главное отобрать..
Так просто не отберут. Нужны основания. А вообще даже не знал, По подсчетам Азаттыка, в имущество в Швейцарии, Франции, Испании, Британии, США и Чехии они вложили не менее 785 миллионов долларов. С учетом германской недвижимости траты на недвижимость на Западе превышают 900 миллионов долларов. Опять же
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 21:07
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 21:11
Цитата:
Основания должны подать наши..
Но наши как понял, не будут..
elektron:
Нужны основания. А
Нужны основания. А
Основания должны подать наши..
Но наши как понял, не будут..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 21:36
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2113
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 21:55
Цитата: "И чё, вернут народу КЗ?"
Цитата: "тарифы ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» снижены на 1,46%"
Так вот уже начали, видимо, возвращать. Пока таким образом)))
Дальше больше
[Исправлено: 3DO, 18.02.2022 - 21:56]
Цитата: "тарифы ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» снижены на 1,46%"
Так вот уже начали, видимо, возвращать. Пока таким образом)))
Дальше больше
[Исправлено: 3DO, 18.02.2022 - 21:56]
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