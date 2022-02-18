Отправлено: - 18:38

111:

она у нас номер один будет наверно.. Ей надо только знание казахского языка.. Ну это легко сделать.

Цитата:у неё же дедушка с таблетками.Боюсь дедушка не захочет себе имплантировать другой язык.А то кто его знает как таблетки рассасываться будут.Да и вообще это крайне опасное занятие!Я не про таблетки...Она же даже на идеально ровном льду держаться не умеет. Падает каждую минуту!Как же она будет по улицам кОстаная ходить, которые вороватые чинушманчики никогда не очищают от снега, льда, и ледяных бугров???