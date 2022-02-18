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≡ Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43595
Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 17:23
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Новый тариф начнет действовать с 1 марта 2022 года. Снижение произошло в связи уменьшением отпускной цены на газ для потребителей АО «ҚазТрансГаз Аймақ». Для организаций, производящих тепловую энергию тариф снизили на 2,6%.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Re: Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 17:23
#1
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Мы должны встать на колени перед теми, кто этого и многого другого добился для всего народа Казахстана..
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
221
Re: Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 19:57
#2
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Офигеть аж 1,46 процента!! Не разбогатеть бы ненароком
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 20:51
#3
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Цитата:
Охотник:
Офигеть аж 1,46 процента

Если бы не было митингов, они бы подняли на 28 процентов..
Причем на все, начиная с электроэнергии..
Вот можно и посчитать..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24305
Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 20:54
#4
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Цитата:
111:
Вот можно и посчитать..

Марик, посчитай и нам - расскажи... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9045
Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 21:03
#5
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Цитата:
drakon:
Марик, посчитай и нам - расскажи..

Ну мне пришло за отопление 15 тысяч извещение, за январь.
Перед новым годом была шумиха, что начиная от электроэнергии и до отопления, минимум 20 процентов подымать будут на все.
Отопление до 30ти процентов в Рудном.
Даже 20 процентов.
Это я бы платил сейчас 18 тысяч, только за отопление.
Плюс электроэнергия, которую продали бы арабам, там до сорока.
Газ, холодная вода, ПКСК, об этом не говорю уже..
Тысяч 6-7 с 80ти квадратов, это уже точно..
В сентябре орять бы подымали, Назарбаеву ведь как то жить надо было бы..
А посчитать за год?
Сезон отопительный плюс летний.
По моим меркам минимум 70 тысяч..
Это с 80ти метров..
Но они же ведь не остановились бы..
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