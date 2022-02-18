Отправлено: - 21:03

drakon:

Марик, посчитай и нам - расскажи..

Цитата:Ну мне пришло за отопление 15 тысяч извещение, за январь.Перед новым годом была шумиха, что начиная от электроэнергии и до отопления, минимум 20 процентов подымать будут на все.Отопление до 30ти процентов в Рудном.Даже 20 процентов.Это я бы платил сейчас 18 тысяч, только за отопление.Плюс электроэнергия, которую продали бы арабам, там до сорока.Газ, холодная вода, ПКСК, об этом не говорю уже..Тысяч 6-7 с 80ти квадратов, это уже точно..В сентябре орять бы подымали, Назарбаеву ведь как то жить надо было бы..А посчитать за год?Сезон отопительный плюс летний.По моим меркам минимум 70 тысяч..Это с 80ти метров..Но они же ведь не остановились бы..