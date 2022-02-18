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≡ Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43595
Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 17:23
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Новый тариф начнет действовать с 1 марта 2022 года. Снижение произошло в связи уменьшением отпускной цены на газ для потребителей АО «ҚазТрансГаз Аймақ». Для организаций, производящих тепловую энергию тариф снизили на 2,6%.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Re: Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 17:23
#1
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Мы должны встать на колени перед теми, кто этого и многого другого добился для всего народа Казахстана..
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
221
Re: Тариф на теплоэнергию снизили в Костанае
Отправлено: 18.02.22 - 19:57
#2
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Офигеть аж 1,46 процента!! Не разбогатеть бы ненароком
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