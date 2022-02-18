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Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43595
Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:12
В Китае, поняв, что кроме расхода электроэнергии от майниговых ферм толку никакого нет, резко "перекрыли" им воздух. Тогда эти «фермеры», задыхаясь, побежали в Казахстан. Ну а у нас они вновь задышали полной грудью и быстро расплодились.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9036
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:12
Хм..
Все может и правильно..
Но статья опоздала лет на десять..
Все может и правильно..
Но статья опоздала лет на десять..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8244
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:21
Цитата:
У них нет цели давать... они грезят великим тураном, оторвать от России и подмять под себя руководство Казахстана...
Отсюда и эти лицеи для промывки мозгов, и строительство домов в столице , и даже больница на рудненской трассе под Кунаем не для того, чтобы лечить наших граждан... а чтобы как можно сильнее влезть со своим самоваром.
Или взять Турцию. Что оттуда брать?
У них нет цели давать... они грезят великим тураном, оторвать от России и подмять под себя руководство Казахстана...
Отсюда и эти лицеи для промывки мозгов, и строительство домов в столице , и даже больница на рудненской трассе под Кунаем не для того, чтобы лечить наших граждан... а чтобы как можно сильнее влезть со своим самоваром.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2379
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:55
очередная, такая себе, аналитика...
Взять те же мельницы турецкие. Благодаря им Казахстан был на первом месте по экспотру муки в мире. Не просто зерно продавали, а муку, отруби, крупку, комбикорма. Но, похерили это дело и теперь снова продаем зерно, а не продукт переработки.
По майнингу, автор вообще ничего не понимает, но берется "анализировать".
Взять те же мельницы турецкие. Благодаря им Казахстан был на первом месте по экспотру муки в мире. Не просто зерно продавали, а муку, отруби, крупку, комбикорма. Но, похерили это дело и теперь снова продаем зерно, а не продукт переработки.
По майнингу, автор вообще ничего не понимает, но берется "анализировать".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5111
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:56
Голова кругом пошла от всей инфы, что льется рекой откуда только возможно. Что нам делать, как быть, куда бежать, что делать. Кто-нибудь просветлённый, проясни ситуацию. Тот оказался воришкой, этот подлизой, как дальше жить????
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 15:37
Одно слово- люциферианство .
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 15:38
Цитата:
Согласен . Китай конкурента убрал . сам тестирует свои деньги . Они вроде временные будут .
юля елиссева:
По майнингу, автор вообще ничего не понимает, но берется "анализировать"
По майнингу, автор вообще ничего не понимает, но берется "анализировать"
Согласен . Китай конкурента убрал . сам тестирует свои деньги . Они вроде временные будут .
Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 15:50
'Код:
на очереди другая страна . уже карты готовы новые .
[Исправлено: YESNO, 18.02.2022 - 15:51]
'
на очереди другая страна . уже карты готовы новые .
[Исправлено: YESNO, 18.02.2022 - 15:51]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2695
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 16:06
Цитата:
У меня складывается впечатление, что Казахстан стал международной свалкой
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 102
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 17:01
Криптовалюты - разновидность финансовых пирамид. Реальная стоимость того же биткоина равна стоимости электроэнергии, затраченной на его "производство". И то, при условии его обналичивания.
Всё остальное - виртуальные нули на виртуальных счетах. Очередной пузырь, который когда-то лопнет.
Как в анекдоте: "Ну-ну, сказало электричество..."
Всё остальное - виртуальные нули на виртуальных счетах. Очередной пузырь, который когда-то лопнет.
Как в анекдоте: "Ну-ну, сказало электричество..."
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 102
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 17:03
Что касается Турции, то там всё просто. Поскольку сырья для продажи не особо много, там приняли такое таможенное и налоговое законодательство, при котором выгодно вывозить готовую продукцию и ввозить сырьё. Как, впрочем, и в Китае, в Эмиратах и многих других странах.
У нас - ровно наоборот. Выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию.
Потому и имеем, что имеем.
У нас - ровно наоборот. Выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию.
Потому и имеем, что имеем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 169
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 18:56
Цитата:
Вот, Вот ни чего и не имеем.
30 лет носимся со словом независимость, а что такое Суверенитет, забыли напрочь.
Skeptic:
У нас - ровно наоборот. Выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию. Потому и имеем, что имеем.
У нас - ровно наоборот. Выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию. Потому и имеем, что имеем.
Вот, Вот ни чего и не имеем.
30 лет носимся со словом независимость, а что такое Суверенитет, забыли напрочь.
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